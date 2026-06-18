مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: اهدای خون در این ایام می‌تواند جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار، همدلی و کمک به همنوعان باشد و نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی ایفا کند.

وی افزود: در آستانه ماه محرم، از شهروندان نوع‌دوست استان دعوت می‌شود با حضور در مراکز انتقال خون، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کرده و به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و به همین دلیل اهدای خون یکی از ارزشمندترین مصادیق کمک به همنوعان به شمار می‌رود.

میرزاده با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پذیرش اهداکنندگان در روز جمعه، گفت: فرآیند پذیرش داوطلبان از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری آماده پذیرایی از اهداکنندگان خون است و امیدواریم مردم نیکوکار استان همچون گذشته با حضور پرشور خود، نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی را تأمین کنند.