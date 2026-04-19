مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخشش، همیشه از جنس مال و ثروت نیست؛ بلکه گاهی این بخشش از جنس زندگی است که در رگهای انسان جاری است و میتواند جان تازهای به همنوعان ببخشد.
وی با بیان اینکه اهدای خون، نبض دوباره زندگی است، افزود: قطره قطره خون اهدایی شما مردم نوعدوست، میتواند تپش قلبی باشد که به شماره افتاده و امیدی دوباره باشد برای چشمانی که در انتظار بهار سلامتی هستند. از این رو از عموم شهروندان میخواهیم بیایید با هم، مهربانی را در شریانهای شهر جاری کنیم و با اهدای خون خود، فرشته نجات همنوعانمان و بیماران نیازمند باشیم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه با دعوت از مردم شریف، ایثارگر و نوعدوست شهرستان اسلامآباد غرب برای مشارکت در این امر خداپسندانه و حیاتبخش، تصریح کرد: با هماهنگی و برنامهریزیهای انجام شده، تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان، جهت دریافت هدیه سرخ شما عزیزان در این شهرستان حضور مییابد و مستقر خواهد شد تا چشمانتظار و میزبان حضور پرمهر و سبز اهداکنندگان باشد.
میرزاده در خصوص جزئیات زمان و مکان حضور این تیم سیار خاطرنشان کرد: تیم سیار انتقال خون در روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلامآباد غرب، محدوده پشت بیمارستان امام خمینی (ره) مستقر خواهد شد و همکاران ما از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر آماده پذیرش داوطلبان عزیز هستند.
وی در پایان با قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان، یادآور شد: از تمامی مراجعهکنندگان و اهداکنندگان عزیز تقاضا میشود که برای انجام مراحل پذیرش و فرآیند خونگیری، حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.
