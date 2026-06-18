سرمست: فرهنگ عاشورا را فراتر از عزاداری به نسل جدید منتقل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبریز و همزمان با سالگرد شهادت دانش‌آموزان طاها بهروزی و علیسان جباری برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازخوانی پیام‌های نهضت حسینی اظهار کرد: تمامی این آیین‌ها و مناسبت‌ها صرفاً برای ابراز غم و اندوه نیست، بلکه بستری برای انتقال ارزش‌هایی همچون شهادت، ایثار، فداکاری، آزادگی و حریت به نسل جوان و نوجوان محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد انتقال‌دهنده این ارزش‌هاست، گفت: پس از خانواده، مدرسه و نظام آموزش و پرورش با بهره‌گیری از معلمان به‌عنوان الگو و محتوای کتاب‌های درسی، نقش کلیدی در تربیت اخلاقی و دینی کودکان ایفا می‌کنند. استاندار آذربایجان شرقی همچنین به نقش نهاد دین، مساجد، هیأت‌های مذهبی و روحانیت در ترویج فرهنگ عاشورایی اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها و فضای مجازی نیز امروز تأثیری عمیق و گاه فراتر از سایر نهادها در شکل‌دهی به باورهای نسل جدید دارند.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همبستگی ملی در دفاع از آرمان‌های انقلاب، خاطرنشان کرد: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، عزت خود را در عرصه دیپلماسی به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور نیز در مذاکرات اخیر، اقتدار این ملت را نمایندگی کرد؛ این صبر و پایداری، سرانجام به پیروزی و سربلندی ایران اسلامی انجامید.