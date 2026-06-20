به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در نشست مشترک با سرمایهگذاران چینی و مدیران دستگاههای خدماترسان استان که با حضور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر اولویت مدیریت استان برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی تأکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی میسر نیست، اظهار داشت: مدیریت استان تمامی ظرفیتهای قانونی خود را برای پشتیبانی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی به کار میگیرد. دستگاههای اجرایی مکلف هستند با رویکردی حمایتی و تسهیلگرانه، ضمن شناسایی موانع، مسیر اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی را برای سرمایهگذاران هموار کنند.
وی در ادامه، آذربایجان شرقی را به دلیل برخورداری از زیرساختهای صنعتی، ظرفیتهای معدنی غنی و نیروی انسانی متخصص، یکی از قطبهای جذاب سرمایهگذاری در کشور دانست و افزود: این استان با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، بستری امن و سودآور برای حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است.
سرمست با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای کلان، تصریح کرد: مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا در هماهنگی با دستگاههای متولی، بسترهای لازم برای عملیاتیسازی سریع طرحهای اقتصادی را فراهم آورده و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند.
در این نشست، «یان چون مینگ» قائممقام شرکت سرمایهگذاری چینی ضمن ابراز خرسندی از فضای تعاملی موجود، از اتخاذ تصمیم قطعی برای تمرکز فعالیتهای این مجموعه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
وی با ابراز خوشبینی نسبت به افق اقتصادی ایران، افزود: با تحلیل فرصتها و پتانسیلهای موجود، آینده اقتصادی ایران بسیار روشنتر از گذشته پیشبینی میشود و این شرایط، فرصتهای بینظیری را برای حضور سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است.
گفتنی است، این پروژه کلان صنعتی با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سراب اجرا خواهد شد. این واحد تولیدی که بر تولید انواع ورقهای فولادی، رنگی و روغنی متمرکز است، علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش، زمینه اشتغال مستقیم برای یکهزار نفر را فراهم کرده و موجب تحرک اقتصادی در منطقه خواهد شد.
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