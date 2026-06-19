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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

جام جهانی ۲۰۲۶؛

برنامه بازی‌های امشب جام جهانی/ برزیل رنگ اولین برد را می‌بیند؟

برنامه بازی‌های امشب جام جهانی/ برزیل رنگ اولین برد را می‌بیند؟

در ادامه مسابقات دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، چهار بازی برگزار خواهد شد که مصاف برزیل و هائیتی از حساسیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ امشب جمعه و بامداد فردا شنبه ۲۹ و ۳۰ خرداد چند بازی از دور دوم مرحله گروهی برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای امشب و بامداد شنبه جام جهانی به شرح زیر است:

جمعه ۲۹ خرداد

* آمریکا - استرالیا - ساعت: ۲۲:۳۰

شنبه ۳۰ خرداد

* اسکاتلند - مراکش - ساعت: ۰۱:۳۰

* برزیل - هائیتی - ساعت: ۰۴:۰۰

* ترکیه - پاراگوئه - ساعت: ۰۶:۳۰

برزیل در حالی رو در روی هائیتی قرار می گیرد که نیمار جونیور به دلیل مصدومیت در این بازی غایب خواهد بود و شاگردان کارلو آنچلوتی به دنبال اولین برد خود هستند.

کد مطلب 6864565

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