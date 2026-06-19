به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ امشب جمعه و بامداد فردا شنبه ۲۹ و ۳۰ خرداد چند بازی از دور دوم مرحله گروهی برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای امشب و بامداد شنبه جام جهانی به شرح زیر است:

جمعه ۲۹ خرداد

* آمریکا - استرالیا - ساعت: ۲۲:۳۰

شنبه ۳۰ خرداد

* اسکاتلند - مراکش - ساعت: ۰۱:۳۰

* برزیل - هائیتی - ساعت: ۰۴:۰۰

* ترکیه - پاراگوئه - ساعت: ۰۶:۳۰

برزیل در حالی رو در روی هائیتی قرار می گیرد که نیمار جونیور به دلیل مصدومیت در این بازی غایب خواهد بود و شاگردان کارلو آنچلوتی به دنبال اولین برد خود هستند.