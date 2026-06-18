کانادا پیروز نیمه اول بازی با قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و قطر در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه B بامداد امروز جمعه ۲۹ خرداد و از ساعت ۰۱:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه bc place ونکور و با قضاوت کریستین گارای رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۳ بر صفر به سود کانادا خاتمه یافت.

در دقیقه ۵ مسابقه، نخستین صحنه جنجالی بازی رقم خورد. «ریچی لاریا» با نفوذ به داخل محوطه جریمه قطر پس از برخورد با یکی از مدافعان این تیم روی زمین افتاد و بازیکنان و هواداران کانادا خواستار اعلام ضربه پنالتی شدند، اما داور اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۶، کانادا بار دیگر روی دروازه قطر خطرساز شد. توپ‌گیری «ریچی لاریا» در میانه میدان زمینه یک حمله سریع را فراهم کرد و در ادامه ارسال «آلیستر جانستون» پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد تا فشار میزبان ادامه پیدا کند.

در دقیقه ۸، کانادا بهترین فرصت خود را برای گلزنی از دست داد. پس از دفع اولیه کرنر، ارسال مجدد به تیر دوم رسید و «جاناتان دیوید» با یک ضربه والی دروازه قطر را تهدید کرد، اما «محمود ابوندا» دروازه‌بان قطر با واکنشی تماشایی و شیرجه‌ای دیدنی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

در دقیقه ۹، قطر روی یک ضدحمله سریع صاحب موقعیت شد که «درک کورنلیوس» با یک خطای تاکتیکی مانع از پیشروی بازیکن حریف شد و نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد. این تصمیم داور با اعتراض هواداران کانادایی حاضر در ورزشگاه همراه شد.

در دقیقه ۱۵، بازیکنان کانادا نسبت به تصمیم داور معترض بودند؛ چرا که «همام الامین» مدافع قطر با کشیدن بازیکن حریف او را متوقف کرد اما از دریافت کارت زرد فرار کرد. با این حال کانادا در موقعیتی مناسب صاحب ضربه ایستگاهی شد.

یک دقیقه بعد، «علی احمد» پشت توپ ایستاد و ضربه ایستگاهی خطرناکی را به محوطه جریمه ارسال کرد، اما مدافعان قطر پیش از رسیدن توپ به مهاجمان کانادا موفق به دفع آن شدند.

کانادا خیلی زود از قطر پیش افتاد

سرانجام در دقیقه ۱۷، فشارهای متوالی کانادا به گل نخست مسابقه منجر شد. «آلیستر جانستون» با نفوذ از سمت راست تا نزدیکی خط عرضی پیش رفت و ارسال دقیقی را به محوطه جریمه انجام داد. «جاناتان دیوید» در موقعیتی مناسب ضربه خود را به سمت دروازه زد اما «محمود ابوندا» نتوانست توپ را به طور کامل مهار کند و در ریباند، «سایل لارین» با حضور به‌موقع توپ را وارد دروازه کرد تا کانادا با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از گل نخست کانادا، شاگردان «جسی مارش» همچنان تیم برتر میدان بودند و با فشار مداوم روی دروازه قطر اجازه خودنمایی به حریف را ندادند.

در دقیقه ۲۰ مسابقه، فشار کانادایی‌ها به حدی بود که «محمود ابوندا» دروازه‌بان قطر هنگام بازی‌سازی از عقب زمین تا آستانه از دست دادن توپ پیش رفت اما در نهایت موفق شد با واکنشی به‌موقع توپ را از منطقه خطر دور کند.

در دقیقه ۲۲، بازی برای لحظاتی متوقف شد. «بوعلام خوخی» مدافع باتجربه قطر پس از فرود نامناسب روی زمین در جریان یکی از ارسال‌های کانادا دچار مصدومیت شد و کادر پزشکی این تیم وارد زمین شدند.

در دقیقه ۲۵، همزمان با اعلام ضربه دروازه به سود قطر، داور مسابقه بازی را برای وقفه نوشیدن آب متوقف کرد. این تصمیم با واکنش منفی و سوت هواداران حاضر در ورزشگاه همراه شد، چرا که کانادا در آن مقطع کاملاً بر بازی مسلط بود و این توقف می‌توانست از شتاب حملات این تیم بکاهد.

گل دوم بازی برای کانادا

با آغاز دوباره مسابقه، کانادا خیلی زود به گل دوم رسید. در دقیقه ۳۰، شوت «تیجون بوکانان» پس از برخورد به مدافعان قطر در هوا معلق شد و «جاناتان دیوید» با هوشیاری بالا و یک ضربه والی تماشایی توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۲ بر صفر شود. این نخستین گل ستاره خط حمله کانادا در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

VAR قطر را ۱۰ نفره کرد

در دقیقه ۳۲، اوضاع برای قطر دشوارتر شد. «همام الامین» در تقابل با «تیجون بوکانان» جا ماند و مهاجم کانادا را متوقف کرد. داور در ابتدا نقطه پنالتی را نشان داد و به مدافع قطر کارت زرد داد.

اما در دقیقه ۳۴ و پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، مشخص شد خطا خارج از محوطه جریمه رخ داده است. به همین دلیل تصمیم پنالتی لغو شد و ضربه آزاد برای کانادا اعلام شد. با این حال، از آنجا که «همام الامین» به عنوان آخرین مدافع مانع موقعیت مسلم گلزنی شده بود، کارت زرد او به کارت قرمز مستقیم تبدیل شد تا قطر ادامه مسابقه را ۱۰ نفره دنبال کند.

در دقیقه ۳۹ مسابقه، کانادا بار دیگر روی دروازه قطر خطرساز شد. «جاناتان دیوید» پس از یک حرکت هجومی صاحب موقعیت شوت‌زنی شد اما ضربه او پس از برخورد به مدافعان از بالای دروازه راهی کرنر شد تا اختلاف همچنان دو گل باقی بماند.

در دقیقه ۴۱، سرمربی قطر دست به یک تصمیم تاکتیکی زودهنگام زد و نخستین تعویض خود را پیش از پایان نیمه نخست انجام داد. بر این اساس، «سلطان البریک» از زمین خارج شد و «یوسف عبدالرزاق» به جای او وارد میدان شد تا قطر با توجه به ۱۰ نفره شدن، ساختار دفاعی خود را تقویت کند.

کانادا اختلاف را سه برابر کرد

در سومین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه اول (۳+ ۴۵)، کانادا به گل سوم دست یافت. در این صحنه، ارسال دقیق از جناحین با ضربه سر قدرتمند «سایل لارین» همراه شد اما «محمود ابوندا» دروازه‌بان قطر با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.

با این حال، دفع دروازه‌بان قطر کامل نبود و توپ مقابل پای «جاناتان دیوید» فرود آمد. مهاجم کانادا نیز از فاصله‌ای نزدیک و در مقابل دروازه خالی، توپ را وارد دروازه کرد تا دومین گل شخصی خود و سومین گل کانادا در این مسابقه به ثبت برسد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود کانادا تمام شد.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود سوئیسی‌ها به پایان رسید.