به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و کرواسی از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه بوستون و در چارچوب رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که در پایان با برتری ۴ بر ۲ انگلیس همراه بود.

هری کین (۱۲ - پنالتی و ۴۲)، جود بلینگام (۷۸) و مارکوس رشفورد (۸۵) بریا انگلیس و باتورینا (۳۶) و موسا(۵+۴۵) برای گروسی گلزنی کردند.

هری کین در دقایق ۱۲ و ۴۲ (هر دو از روی نقطه پنالتی)، جود بلینگام در دقیقه ۴۸ و مورگان اورایلی در دقیقه ۸۸ برای انگلیس گلزنی کردند و موسی نیز در دقایق ۱۸ و ۵+۴۵ هر دو گل کرواسی را به ثمر رساند.

انگلیس بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود توانست دفاع کرواسی را تحت فشار قرار دهد. در دقیقه ۹ خطای لوکا مودریچ روی نونی مادوئکه باعث اعلام ضربه پنالتی شد. هری کین در نخستین تلاش خود نتوانست لیواکوویچ را مغلوب کند اما با تصمیم داور و تکرار ضربه به دلیل جلو آمدن دروازه‌بان کرواسی، مهاجم انگلیس در دقیقه ۱۲ گل نخست مسابقه را به ثمر رساند.

برتری انگلیس تنها ۲۴ دقیقه دوام داشت و کرواسی روی یک حمله سریع توسط باتورینا به گل تساوی رسید تا همه چیز دوباره برابر شود. با این حال شاگردان توماس توخل همچنان تیم برتر میدان بودند و بارها با استفاده از سرعت بازیکنان کناری خود به سمت دروازه حریف یورش بردند.

در دقیقه ۴۲ هری کین روی کرنر ارسالی توانست با ضربه سر محکم خود دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند.

در شرایطی که انگلیسی‌ها خود را برنده نیمه نخست می‌دیدند، موسا در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده بار دیگر دروازه سه‌شیرها را باز کرد تا نیمه نخست جذاب این مسابقه با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یابد.

نیمه دوم اما با برتری محسوس انگلیس آغاز شد. تنها سه دقیقه از شروع این نیمه گذشته بود که جود بلینگام روی پاس الیوت اندرسون در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه‌ای دقیق گل سوم انگلیس را به ثمر رساند تا بار دیگر تیمش از حریف پیش بیفتد.

پس از این گل، انگلیس کنترل کامل مسابقه را باز هم در اختیار گرفت. بلینگام، دکلان رایس و اورایلی چندین بار دروازه کرواسی را تهدید کردند اما واکنش‌های مناسب دومینیک لیواکوویچ مانع از فروپاشی کامل خط دفاعی کرواسی شد.

کرواسی نیز تلاش کرد با استفاده از تجربه بازیکنانی همچون مودریچ و حملات مستقیم به بازی برگردد اما انسجام دفاعی انگلیس اجازه خلق موقعیت‌های جدی را به این تیم نداد.

در حالی که کرواسی برای رسیدن به گل تساوی جلو کشیده بود، انگلیس در دقیقه ۸۵ روی یک ضدحمله سریع ضربه نهایی را وارد کرد. رشفورد با استفاده از فضای ایجاد شده در خط دفاعی کرواسی موفق شد گل چهارم را به ثمر برساند تا خیال هواداران انگلیس از کسب سه امتیاز این مسابقه راحت شود.

در نهایت این دیدار پرگل و تماشایی با پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس به پایان رسید تا سه‌شیرها با نمایشی هجومی و مؤثر، یکی از جذاب‌ترین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کنند.