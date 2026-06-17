تساوی جذاب یک نیمه ای انگلیس و کرواسی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و کرواسی از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه بوستون و در چارچوب رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که نیمه نخست این مسابقه با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

هری کین در دقایق (۱۲- پنالتی)و ۴۲ برای انگلیس و باتورینا (۳۶) و موسا (۵+۴۵) برای کرواسی گلزنی کردند.

انگلیس بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود توانست نبض مسابقه را در اختیار بگیرد. شاگردان این تیم با استفاده از سرعت بالای وینگرهای خود بارها از جناحین خط دفاعی کرواسی را تحت فشار قرار دادند تا اینکه در دقیقه ۹ روی خطای لوکا مودریچ روی نونی مادوئکه صاحب ضربه پنالتی شدند.

هری کین پشت توپ ایستاد اما دومینیک لیواکوویچ دروازه‌بان کرواسی ضربه او را مهار کرد. با این حال داور مسابقه پس از بازبینی صحنه اعلام کرد دروازه‌بان کرواسی هنگام مهار توپ از خط دروازه جلو آمده است و پنالتی باید تکرار شود. کین در تکرار ضربه پنالتی این بار موفق عمل کرد و در دقیقه ۱۲ توپ را وارد دروازه کرد تا انگلیس یک بر صفر پیش بیفتد.

برتری انگلیس اما دوام چندانی نداشت. کرواسی که با حضور بازیکنان باتجربه خود در میانه میدان سعی در کنترل جریان مسابقه داشت، در دقیقه ۱۸ روی یک حمله سریع به گل تساوی رسید تا همه چیز دوباره برابر شود.

پس از این گل، بازی با ریتمی بالا دنبال شد و هر دو تیم برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند. انگلیس در دقایق میانی نیمه نخست مالکیت بیشتری داشت اما کرواسی نیز روی ضدحملات خطرناک ظاهر می‌شد.

در دقیقه ۴۲ بار دیگر انگلیس صاحب ضربه پنالتی شد و هری کین این فرصت را از دست نداد تا دومین گل خود و تیمش را به ثمر برساند و سه‌شیرها را بار دیگر پیش بیندازد.

در حالی که به نظر می‌رسید نیمه نخست با برتری انگلیس به پایان برسد، کرواسی در وقت‌های تلف شده بار دیگر واکنش نشان داد. موسا در دقیقه ۵+۴۵ با استفاده از غفلت مدافعان انگلیس موفق شد گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند تا نیمه نخست جذاب و پرهیجان این مسابقه با تساوی ۲ - ۲ خاتمه پیدا کند.

دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست نمایش تهاجمی و پرسرعتی ارائه کردند و با خلق موقعیت‌های متعدد روی دروازه یکدیگر، یکی از تماشایی‌ترین نیمه‌های نخست این دوره از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زدند.