ترامپ: برای جلوگیری از رکود اقتصاد جهان با ایران توافق کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه اینترنتی القدس العربی، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تبعات جنگ با ایران اعتراف کرد: نمیخواستم اقتصاد به فاجعه برسد؛ اگر این روند ادامه پیدا میکرد، ممکن بود چنین چیزی پیش بیاید. هر بار که حرف از صلح به میان میآمد، بازار سهام بالا میرفت. بازار سهام از همه باهوشتر است.
ترامپ افزود: رهبران جهان همگی از این توافق خوشحال هستند. هیچ کشوری نیامد به ما بگوید «خواهش میکنم بمبهای بیشتری روی آنها بریزید»؛ فقط آدمهای احمق چنین حرفی میزنند. اگر این توافق را نمیبستیم، میتوانستیم ۲ تا ۳ یا ۴ هفته دیگر یا حتی دو سال بمبهای بیشتری بریزیم. اما هیچوقت تنگه هرمز باز نمیشد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین پس از چهار ماه تلویحاً حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب در روز اول تجاوز به ایران را پذیرفت و گفت: به هر حال اشتباهاتی رخ میدهد، جنگ زشت است.
ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید، «حالا میتوانید بگویید که آیا کسی را در دولت خود به خاطر حمله به مدرسهای که در روز اول جنگ بیش از صد کودک را کشت، پاسخگو خواهید دانست یا خیر؟» ضمن پذیرش تلویحی مسوولیت این حمله گفت که «اشتباهاتی رخ میدهد، جنگ زشت است، در عین حال میدانم که (این موضوع) در دست بررسی است. من این سوال را از پیت هگزت (وزیر جنگ) پرسیدم چون آنها این موضوع را در دست بررسی دارند.
ترامپ همچنین در بخشی از اظهاراتش و بعد از چهار ماه بمباران پایگاه هایش در منطقه و حملات شدید موشکی به رژیم صهیونیستی، حق ایران در داشتن موشک را مورد تایید قرار داد و گفت ایرانیها باید تعدادی موشک داشته باشند، چون دیگران هم دارند.
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