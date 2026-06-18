به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی جدید شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که ۷۱ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی، به توانایی دونالد ترامپ برای صیانت از منافع اسرائیل در چارچوب توافق با ایران اطمینان ندارند؛ این در حالی است که این رقم در هفته گذشته ۶۲ درصد برآورد شده بود که نشاندهنده افزایش بیسابقه بیاعتمادی به سیاستهای واشنگتن است.
همچنین طبق این آمار، ۵۲ درصد از افکار عمومی در فلسطین اشغالی معتقدند که رفتارهای بنیامین نتنیاهو، نخستوزیر این رژیم، آسیبهای جدی به منافع اسرائیل در جریان توافق میان آمریکا و ایران وارد کرده است.
نکته قابل توجه در این نظرسنجی، تغییر چشمگیر دیدگاه شهرکنشنیان صهیونیست نسبت به نتیجه جنگ با ایران است؛ بر اساس این آمار، ۴۳ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که اسرائیل در جنگ با ایران شکست خورده است، در حالی که تنها ۱۱ درصد از پاسخدهندگان پیروزی بر ایران را مدعی هستند.
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