ژاپن: آخرین کشتی ما با هماهنگی ایران از خلیج فارس خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه ژاپن، توکیو در بیانیه ای اعلام کرد: امروز جمعه یک کشتی مربوط به ژاپن که در خلیج فارس متوقف شده بود، به سلامت از تنگه هرمز عبور کرد و از خلیج فارس خارج شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ژاپن آمده است که این کشتی، با ۳ خدمه ژاپنی در حال حاضر به سمت این کشور در حرکت است.

توکیو در بیانیه مذکور اضافه کرد: در نتیجه این عبور، تمام کشتی‌های مربوط به ژاپن با خدمه ژاپنی از خلیج فارس خارج شده‌اند. دولت ژاپن برای این عبور نیز با ایران هماهنگی‌هایی انجام داده است. با توجه به امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران، دولت ژاپن به تمام تلاش‌های دیپلماتیک خود برای برقراری مجدد سریع ناوبری آزاد و ایمن از طریق تنگه هرمز و تحقق زودهنگام عبور ۳۷ کشتی باقی مانده مربوط به ژاپن از این تنگه ادامه خواهد داد.