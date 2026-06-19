هواشناسی ایران ۲۹ خرداد؛ رگبار و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور، براساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری امروز جمعه در برخی مناطق واقع در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات استانهای اردبیل، مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود.
روزهای شنبه و یکشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.
روزهای دوشنبه و سهشنبه در برخی مناطق گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده پیشبینی میشود.
امروز در برخی مناطق شرق، روزهای شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق، جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب، روزهای دوشنبه و سهشنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
طی پنج روز آینده شرق دریای عمان و روزهای یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج است.
بنابراین گزارش، وضعیت هوای تهران طی پنج روز آینده صاف، وزش باد در بعضی ساعتها، افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود.
دمای هوای تهران بین ۲۴ تا ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
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