به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی ۲ روز آینده (ششم و هفتم تیر) در بعضی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و غرب گیلان ابرناکی رگبار باران رعد و برق گاهی وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

روز یکشنبه ۷ تیر ماه در برخی مناطق شمال غرب استان‌های ساحلی دریای خزر ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. دوشنبه بارش پراکنده در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.

روز سه‌شنبه ۹ تیر ماه بارش پراکنده در سواحل دریای خزر شمال شرق و بخش‌هایی از البرز مرکزی ادامه خواهد داشت.

طی ۵ روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ۲ روز آینده در مرکز شرق و شمال شرق، یکشنبه تا سه‌شنبه در شرق شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

طی ۳ روز آینده دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.