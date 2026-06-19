به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان عصر جمعه در مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی در شهرستان بیضا با اشاره به برگزاری باشکوه این محفل در اقصی نقاط جهان گفت: امروز دلهای مؤمنان، چه آنان که توفیق حضور در این مجالس را یافتهاند و چه کسانی که از راه دور به یاد حضرت علیاصغر (ع) با این حرکت جهانی همراه شدهاند، به هم گره خورده است.
وی در ادامه تصریح کرد: امام حسین (ع) با آوردن تمامی اعضای خانواده خود از طفل شیرخواره تا یاران و نزدیکان به کربلا، این پیام تاریخی را ثبت کرد که نهضت عاشورا متعلق به گروه سنی یا قشر خاصی نیست و در بزنگاه دفاع از دین خدا، پیر و جوان، زن و مرد باید به صحنه بیایند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس مفهوم لبیک یا حسین را حضور به تمام معنا با همه دارایی در میدان نبرد دانست و افزود: این همان آموزهای است که در زیارت عاشورا با عبارت «بِاَبِی اَنْتَ وَ اُمِّی» بر آن تأکید میشود.
مکتب امام حسین(ع) نه یک نام بلکه یک راه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد مختلف شهادت امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: امام حسین (ع) یک نام نیست، بلکه یک راه است که دشمنان در طول تاریخ سعی کردند با شهادت جسم، محو نام و در نهایت با از بین بردن رسم حسینی، آن را خاموش کنند، اما همواره در برابر عظمت این راه شکست خوردهاند.
حجتالاسلام ولدان تأکید کرد: مصیبت امام حسین (ع) چنان عظیم است که آسمانها برای آن سوگوارند و اراده الهی بر ماندگاری این مکتب در تمامی اعصار قرار گرفته است.
ملت ایران خستگیناپذیر در راه ولایت
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه تبیین نهضت عاشورا اظهار کرد: حضور پرشور مردم در محافل دینی، تجدید پیمان با رسم حسینی و نذر فرزندان برای ادامه راه اباعبدالله (ع) است.
وی با بیان اینکه عشق به امام حسین (ع) با شیر مادر به جان ملت ایران آمیخته شده و آتش آن در قلوب مؤمنان هرگز خاموش نخواهد شد، افزود: هیچگونه چالش اقتصادی یا امنیتی نمیتواند پیوند مردم را با این مکتب دچار دگرگونی کند و این واقعیت در حضور حماسی مردم طی ماههای اخیر به وضوح نمایان بوده است.
حجتالاسلام ولدان با اشاره به اینکه امسال محرم برای ملت ایران زودتر آغاز شد، بیان کرد: شهادت جانسوز رهبر انقلاب در صبح دهم ماه مبارک رمضان، برای مردم حکم صبح عاشورا را داشت و پس از آن، ملت ایران با ایستادگی در برابر فشارهای دشمن، ثابت کردند که پیرو مکتب شهادت هستند.
وی تصریح کرد: تمام دنیا چشم به ایستادگی ملت ایران دوخته است که چگونه زیر بار انواع تهدیدها، همچنان پای آرمانهای خود و ولایت ایستادهاند و هرگز از این مسیر عقبنشینی نخواهند کرد.
حجتالاسلام ولدان خاطرنشان کرد: مردم با برگزاری این گونه مراسمات، عهد خون با امام زمان (عج) و رهبر خود بستهاند و با تأسی به علمدار کربلا، پرچم حق را برافراشته نگه داشتهاند
وی افزود: ملت ایران با درک صحیح از جبهه حق و باطل با الهام از آموزههای حسینی، همواره مسیر عزت را برگزیدهاند.
تجدید میثاق با آرمانهای حسینی
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تحلیل شخصیت حضرت علیاصغر (ع) به عنوان نمادی از حقطلبی، تصریح کرد: دشمنان در تلاش برای قطع نسل امام حسین (ع) بودند، اما اراده الهی بر حفظ امامت قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش کلیدی حضرت علیاصغر (ع) در افشای ماهیت ظالمانه دشمن، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) با تقدیم طفل شیرخواره خود، بر حقانیت راه خویش مهر تأیید زد و بقای نسل امامان معصوم تا ظهور حضرت مهدی (عج) را در پرتو این فداکاریها تضمین کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: حضور پرشور خانوادهها در محفل شیرخوارگان حسینی، نمادی از پیوند نسل جدید با مکتب عاشوراست و این پیام را به جهانیان مخابره میکند که ملت ایران به عنوان رهروان راستین ولایت، همواره آماده دفاع از آرمانهای حسینی هستند.
وی افزود: امروز فرزندان ما در ادامه راه علیاصغر (ع) تربیت میشوند تا اعلام کنند اگر در کربلا نبودند که حسین زمان را یاری کنند، امروز با تمام وجود در رکاب رهبر خود ایستادهاند و فریاد «هیهات من الذله» سر میدهند.
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