برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ صبوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن ایام محرم‌الحرام، این ماه را «ماه پیروزی حق بر باطل و ایام ظلم‌ستیزی» دانست و از برگزاری گسترده بیست‌وسومین همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در ایران و ۴۵ کشور جهان خبر داد.

وی گفت: امسال این همایش عظیم در بیش از ۹ هزار نقطه در ایران اسلامی و ۴۵ کشور از پنج قاره جهان برگزار می‌شود که استان فارس نیز با محوریت حرم مطهر حضرت احمد بن‌ موسی شاهچراغ(ع) در ۸۵۰ نقطه میزبان این آیین معنوی خواهد بود.

صبوری با اشاره به پیشینه برگزاری این مراسم افزود: این حرکت معنوی در فارس از یک روضه خانگی آغاز شد و امروز به یک جریان جهانی تبدیل شده است که امسال در روز جمعه، چهارم محرم‌الحرام برابر با ۲۹ خردادماه برگزار خواهد شد.

مدیر مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در فارس با بیان اینکه سال گذشته ۱۵۰ هزار دست لباس ویژه برای این مراسم در استان تهیه و توزیع شد، گفت: امسال این تعداد به ۱۸۰ هزار دست افزایش یافته و در ۸۵۰ نقطه استان برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری نشست سالانه مسئولان این همایش در استان فارس افزود: هماهنگی‌های لازم با مسئولان و خادمان این حرکت عظیم انجام شده و آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم وجود دارد.

صبوری همچنین با اشاره به پخش زنده این آیین از رسانه ملی گفت: امسال مراسم با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و با حضور گسترده مادران و کودکان برگزار می‌شود و هم‌زمان در سراسر کشور نیز قرائت همگانی «نذرنامه» توسط مادران انجام خواهد شد.

وی از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه شهدای کودک و شیرخوار، به عنوان محور معنوی این مراسم یاد کرد و افزود: یاد و نام این شهدا در ۸۵۰ نقطه استان فارس گرامی داشته خواهد شد و برنامه‌های ویژه‌ای نیز در برخی شهرستان‌ها از جمله لامرد در همین راستا تدارک دیده شده است.

مدیر مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در فارس افزود: هم‌اکنون بیش از ۳۷ هزار عضو در مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در استان فارس فعالیت دارند و این شبکه مردمی در مناسبت‌های مختلف برنامه‌های فرهنگی و معنوی متعددی را اجرا می‌کند.

صبوری همچنین از استقرار پنج ایستگاه پزشکی رایگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و گروه‌های جهادی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) و سایر نقاط استان خبر داد و گفت: خدمات پزشکی، مشاوره‌ای و معاینه کودکان در روز برگزاری مراسم به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مدیر مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در فارس در پایان با اشاره به اجرای پویش‌های فرهنگی از جمله «من به اسمم افتخار می‌کنم» و برنامه‌های قرعه‌کشی و تولید محتوا در فضای رسانه‌ای گفت: این همایش علاوه بر جنبه معنوی، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، استکبارستیزی و تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و انقلاب اسلامی است.