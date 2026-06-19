فریبا محمدیان: امیدوارم قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان در کافا تکرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان امروز جمعه ۲۹ خرداد با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آماده‌سازی تیم ملی بانوان قرار گرفت و با اعضای کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.

وی در قسمتی از صحبتهای خود خطاب به ملی پوشان گفت: رهبر شهیدمان در اخرین دیدار درسال ۱۴۰۴ با جامعه ورزش اعلام کردند که نتایجی که ورزشکاران ما در رویدادهای بین المللی کسب کردند بی نظیر بوده است. از همین از شما میخواهم تمام تلاش خود را برای موفقیت در عرصه های پیش رو بکار گیرید.



در این بازدید، روند تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های فوتسال بانوان آسیای مرکزی (کافا)در حضور سرمربی تیم ملی مورد بررسی قرار گرفت. شهرزاد مظفر در جریان این بازدید توضیحاتی را در خصوص انتخاب ملی‌پوشان پوشان،وضعیت اردوهای اماده سازی و جایگاه حریفان ملی‌پوشان در این رویداد ارائه کرد.



فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان نیز گزارشی از روند اجرای برنامه های تیم ملی فوتسال بانوان ارائه کرد و حضور مسئولین ورزش در جمع بازیکنان را مایه دلگرمی دانست.

در حاشیه این بازدید، محمد با یادآوری برنامه ای که تیم ملی فوتسال زنان برای حضور در مسابقات کافا دارد، گفت: ملی پوشان ایران در ۴ دوره گذشته قهرمان کافا شدند. ما وظیفه خود می دانیم از نزدیک شاهد تمرینات‌شان باشیم، ارزیابی ها و پایش ها با هدف رفع چالش ها است.

وی ادامه داد: امروز آمدیم تا از نزدیک وضعیت شان را ببینیم. کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان کاملا آماده و به روز است. همه ظرفیت ها برای تجزیه و تحلیل بازیکنان وجود دارد. بازیکنان با انگیزه هستند. شوق و شور خاصی دارند. امیدوارم قهرمانی را تکرار کنند که حتما تکرار می کنند.

معاون امور بانوان وزارت ورزش با قدردانی از همه افرادی که حامی و پیگیر ورزش زنان هستند، تصریح کرد: پیگیری ورزش بانوان از سوی مخاطبان، خانواده ها و تماشاگران به آنها انگیزه می دهد. از همه خانواده هایی که کمک کردند تا فرزندان شان در میان فعالیت ها، ورزش را انتخاب کنند، تشکر می کنم. ورزش ظرفیت پنهانی دارد که بعدها اثر خود را نمایان می کند.

محمدیان تاکید کرد: بخشی از آثار ورزش همزمان به دست می اید اما فاکتورهایی مانند اعتماد به نفس، تاب آوری و طول عمر را هم هدیه می دهد. خانواده ها از اینکه به این درک بالا رسیدند که فرزندان دخترشان در ورزش باشند، برای مان جای خوشبختی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال بانوان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های کافا، روز ۳۱ خردادماه برای حضور در این مسابقات عازم تاجیکستان خواهد شد. ملی‌پوشان ایران ۲ تیر برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف قرقیزستان می‌روند و ۴ تیر برابر ترکمنستان صف‌آرایی خواهند کرد و در آخرین مسابقه نیز روز ۶ تیر مقابل تاجیکستان، میزبان رقابت‌ها، قرار می‌گیرند.