به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر در نشست خبری پیش از آغاز رقابت‌های کافا، با ابراز تأسف از غیبت برخی تیم‌های مطرح منطقه، گفت: واقعاً حیف شد که تیم‌های ترکمنستان و ازبکستان در این دوره از مسابقات حضور ندارند. حضور این تیم‌ها می‌توانست سطح فنی رقابت‌ها را بالاتر ببرد و تجربه ارزشمندی برای همه تیم‌ها باشد.

وی درباره وضعیت آمادگی تیم ملی افزود: برای حضور در این مسابقات دو تا سه مرحله اردوی آماده‌سازی برگزار کردیم و در روزهای اخیر نیز سه جلسه تمرینی در تاجیکستان داشتیم. خوشبختانه تیم از شرایط خوبی برخوردار است و پنج بازیکن جوان ما نیز برای نخستین بار فرصت حضور در یک تورنمنت رسمی را به دست آورده‌اند که اتفاق بسیار ارزشمندی برای آینده فوتسال بانوان ایران است.

مظفر در خصوص برنامه‌های پیش روی تیم ملی اظهار داشت: پس از پایان این مسابقات، برنامه‌ریزی ما برای ادامه مسیر آماده‌سازی جهت حضور در جام جهانی خواهد بود و هدف بزرگ‌ترمان نیز بازپس‌گیری عنوان قهرمانی آسیاست.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان با ارائه پیشنهادی برای توسعه فوتسال در منطقه کافا گفت: در نشست امروز هم مطرح کردم که یکی از بهترین اقداماتی که مسئولین کافا می‌توانند انجام دهند، راه‌اندازی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های کافاست. در حال حاضر تنها مسابقات ملی برگزار می‌شود، اما برگزاری رقابت‌های باشگاهی باعث افزایش انگیزه باشگاه‌ها، ارتقای سطح لیگ‌های داخلی و در نهایت پیشرفت فوتسال در کشورهای عضو کافا خواهد شد.