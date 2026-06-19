بازدید معاون وزیر ورزش از اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریبا محمدیان امروز جمعه ۲۹ خرداد با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ملی بانوان قرار گرفت و با اعضای کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.
وی در قسمتی از صحبت های خود خطاب به ملی پوشان گفت: رهبر شهیدمان در اخرین دیدار درسال ۱۴۰۴ با جامعه ورزش اعلام کردند که نتایجی که ورزشکاران ما در رویدادهای بین المللی کسب کردند بی نظیر بوده است. از همین از شما میخواهم تمام تلاش خود را برای موفقیت در عرصه های پیش رو بکار گیرید.
در این بازدید، روند تمرینات و برنامههای آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای فوتسال بانوان آسیای مرکزی (کافا)در حضور سرمربی تیم ملی مورد بررسی قرار گرفت.
شهرزاد مظفر در جریان این بازدید توضیحاتی را در خصوص انتخاب ملیپوشان پوشان،وضعیت اردوهای اماده سازی و جایگاه حریفان ملیپوشان در این رویداد ارائه کرد.
فریده شجاعی، نایب رییس فدراسیوه در امور بانوان نیز گزارشی از روند اجرای برنامه های تیم ملی فوتسال بانوان ارائه کرد و حضور مسئولین ورزش در جمع بازیکنان را مایه دلگرمی دانست.
گفتنی است، تیم ملی فوتسال بانوان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای کافا، روز ۳۱ خردادماه برای حضور در این مسابقات عازم تاجیکستان خواهد شد.
ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود که روز دوم تیرماه است، مصاف قرقیزستان میروند.
چهارم تیرماه برابر ترکمنستان صفآرایی خواهند کرد و در آخرین مسابقه نیز روز ششم تیرماه مقابل تاجیکستان، میزبان رقابتها، قرار میگیرند.
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