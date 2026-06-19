مظفر:۵۰ درصد تیم ملی فوتسال بانوان تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر در حاشیه تمرین تیم ملی فوتسال بانوان اظهار داشت: این اردو در واقع آخرین اردوی تیم ملی پیش از حضور در مسابقات است و سومین مرحله از برنامه‌های آماده‌سازی ما محسوب می‌شود.

وی افزود: پیش از این توانستیم سه مرحله اردو برگزار کنیم که هر کدام به صورت کوتاه‌مدت و چهار روزه بودند. با توجه به اضافه شدن نفرات جدید به تیم ملی، بخش زیادی از انرژی و زمان کادر فنی صرف هماهنگی‌های تاکتیکی و ایجاد انسجام میان بازیکنان جدید و نفرات باتجربه و بدنه اصلی تیم شد.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: در این اردوها علاوه بر کار روی مسائل بدنی، تلاش زیادی انجام دادیم تا بازیکنان جدید هرچه سریع‌تر با ساختار تاکتیکی تیم هماهنگ شوند و بتوانند در کنار سایر نفرات به درک مشترکی از برنامه‌های فنی دست پیدا کنند.

مظفر با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب تیم ملی پس از جام جهانی گفت: بعد از جام جهانی تغییرات زیادی در تیم ایجاد شد و حدود ۵۰ درصد از بازیکنانی که در آن رقابت‌ها حضور داشتند، اکنون در کنار ما نیستند. طبیعتاً تغییر ۵۰ درصدی در هر تیمی یک تغییر گسترده به شمار می‌رود و نیازمند زمان برای رسیدن به هماهنگی مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا تیم را به سطح مناسبی از آمادگی و هماهنگی برسانیم. شاید هنوز به شرایط ایده‌آل و صددرصدی نرسیده باشیم، اما بازیکنان در طول اردوها عملکرد بسیار خوبی داشتند، با انگیزه بالا تمرین کردند و تلاش زیادی از خود نشان دادند.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان تصریح کرد: با توجه به روند آماده‌سازی و تلاش بازیکنان، فکر می‌کنم تیم شرایط خوبی دارد و امیدوارم بتوانیم در مسابقات پیش رو از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم