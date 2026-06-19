پناهیان: شفافیت نامه اخیر رهبری نشانه قدرت جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه و تولیت مرکز تخصصی تبلیغ، در سخنانی در میدان ولیعصر تهران با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جایگاه ایران در معادلات جهانی، تأکید کرد که تحلیل آینده کشور باید در چارچوب «فرایند کلان ظهور»، افول قدرت نرم آمریکا و افزایش اثرگذاری جهانی جمهوری اسلامی فهم شود.
به گزارش خبرگزاریها، حجتالاسلام پناهیان در بخش اصلی سخنان خود با تمرکز بر نامه اخیر رهبر انقلاب، این نامه را نشانهای از شفافیت، اقتدار و تسلط رهبری بر روندهای کلان کشور دانست و گفت: این شفافیت فوقالعادهای که رهبری در این نامه نشان دادند، علامت قدرت جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به برخی نگرانیها درباره روند توافق اخیر اظهار کرد: طبیعی است که بخشی از مردم و نیروهای مؤمن نسبت به اجرا نشدن کامل نظر رهبر انقلاب گلایه داشته باشند، اما این اختلافنظر نباید به تخریب مسئولان یا ایجاد تفرقه در جامعه منجر شود.
پناهیان با بیان اینکه رهبر انقلاب در نامه خود ضمن بیان نظر صریح، مسئولان را نیز دلسوز معرفی کردهاند، افزود: نباید فضای نقد به فضای ناامیدی، بیاعتمادی و تفرقه تبدیل شود. به گفته وی، نقد باید در مسیر اصلاح، تقویت کشور و حفظ انسجام ملی قرار گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین تأکید کرد که متن و لحن نامه رهبر انقلاب نشان داد نظام جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار ندارد، بلکه حتی در شرایطی که برخی تحلیلگران بینالمللی توافق اخیر را شکست آمریکا ارزیابی میکنند، ظرفیتهای جمهوری اسلامی همچنان بالاتر از آن چیزی است که تاکنون بروز یافته است.
پناهیان تصریح کرد: «ما هنوز قویتر از این هم میتوانیم عمل کنیم.» وی افزود که نباید شادی حاصل از پیروزیها و دستاوردهای اخیر کشور، بهدلیل برخی نقدها و گلایهها فراموش شود.
وی در ادامه با رد تحلیلهایی مبنی بر انزوای رهبری یا ناهماهنگی در ساختار کشور گفت چنین برداشتهایی صحیح نیست و نامه اخیر رهبر انقلاب نشان داد که تصمیمات کلان با اشراف، تدبیر و در چارچوب مصالح کشور اتخاذ میشود.
پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افول قدرت نرم آمریکا و بیاعتبار شدن الگوی لیبرالدموکراسی در جهان گفت: امروز جهان با نوعی خلأ نظری مواجه است و در چنین شرایطی، الگوی مقاومت و حکمرانی جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه ملتها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ایران در تحولات اخیر «ابرقدرتی خود را تثبیت کرده است»، افزود: دشمنان ایران نیز اذعان دارند که فشارها و تهدیدها موجب انسجام بیشتر مردم و مسئولان جمهوری اسلامی شده است.
پناهیان در پایان تأکید کرد که فضای نقد در کشور باید همراه با امید، وحدت و تلاش برای اصلاح ساختارها باشد و گفت: آینده ایران، با مشارکت مردم و مردمیسازی حکمرانی، میتواند الگویی متفاوت و اثرگذار برای جهان ارائه کند.
نظر شما