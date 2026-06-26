به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به بخشی از حکمتهای نهجالبلاغه، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) در بیان اهمیت وفای به عهد هشدار دادهاند که در مواجهه با افراد یا جریانهای بدعهد و فریبکار، نباید سادهانگارانه و شتابزده عمل کرد.
وی افزود: اگر با گروهی مواجه شدید که اهل نیرنگ و پیمانشکنی هستند، باید در تعامل با آنان نهایت دقت را به خرج داد، چرا که بیتوجهی به این اصل میتواند خسارتبار باشد و در نگاه الهی نیز مذموم شمرده میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این آموزهها امروز نیز کاربردی و راهبردی است، تصریح کرد: جامعه اسلامی باید در تصمیمگیریها، قراردادها و تعاملات سیاسی و اقتصادی، نسبت به ماهیت طرف مقابل شناخت دقیق داشته باشد و از تکرار تجربههای پرهزینه گذشته پرهیز کند.
حجت الاسلام سلیمی با قدردانی از تلاشهای مردم و خادمان هیئات مذهبی در ایام عزاداری ماه محرم گفت: امسال شور حسینی با فضای غم و اندوه ناشی از فقدان برخی شخصیتهای برجسته کشور از جمله رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای همراه بود و مردم در کنار عزاداری سیدالشهدا(ع)، یاد و نام شهدا و رهبر شهید را نیز زنده نگه داشتند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسمهای ملی و مذهبی افزود: در این ایام، مردم با اخلاص و عشق به اهلبیت(ع)، صحنههایی از همدلی و مشارکت اجتماعی را به ویژه در اجتماعات شبانه رقم زدند که نشاندهنده عمق ایمان دینی در جامعه است.
امام جمعه موقت محلات به مناسبتهای ملی و تاریخی هفته از جمله سالگرد هفتم تیر و هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: حادثه هفتم تیر و شهادت ناجوانمردانه آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، نتیجه یک توطئه پیچیده منافقین داخلی و دشمنان خارجی بود که با هدایت امام راحل(ره)، حضور مردم و لطف الهی ناکام ماند.
وی افزود: دشمنان انقلاب در تاریخ ششم تیر با ترور شهید آیت الله خامنه ای میخواستند نظام نوپای جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کنند، اما یاری خداوند و رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و حضور آگاهانه مردم، این نقشه را خنثی کرد.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به نقش مردم در عبور از بحرانها تصریح کرد: همانگونه که در گذشته، ملت ایران با حضور خود توطئهها را ناکام گذاشتند، امروز نیز حفظ انسجام و حضور اجتماعی، مهمترین عامل بازدارنده در برابر تهدیدها است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، شهید آیتالله بهشتی را الگویی جامع برای دستگاه قضایی کشور دانست و گفت: امروز قوه قضائیه باید با الهام از سیره ایشان، سه محور اصلی شامل تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و اتقان در صدور احکام، و رسیدگی سریعتر به پروندههای کثیرالشاکی را در دستور کار خود قرار دهد.
امام جمعه موقت محلات با انتقاد از برخی آسیبهای اقتصادی افزود: گرانی و گرانفروشی از مشکلات جدی جامعه است، بخشی از افزایش قیمتها طبیعی است، اما سوءاستفاده برخی افراد و گرانسازیهای غیرمنطقی فشار زیادی بر مردم وارد کرده و دستگاههای نظارتی و قضایی باید با جدیت بیشتری با این موضوع برخورد کنند.
وی با اشاره به لزوم برخورد قاطع با فساد و ایجادکنندگان رانت گفت: نباید اجازه داد افراد دارای نفوذ یا ارتباطات خاص از مسیر قانون فرار کنند زیرا عدالت باید برای همه یکسان اجرا شود و هیچکس نباید در حاشیه امن قرار گیرد.
حجت الاسلام سلیمی تصریح کرد: ملت ایران بر اساس تجربههای تاریخی، نسبت به بدعهدی قدرتهای استکباری آگاه است و نباید به وعدههای بدون ضمانت اعتماد کرد همچنین خطوط قرمز نظام باید با دقت رعایت شود و هرگونه توافق یا تفاهم باید در چارچوب منافع ملی و با نظارت دقیق دنبال شود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز یک نقطه حیاتی و استراتژیک برای کشور است و اعمال حاکمیت ایران در این آبراه مهم، بخشی از حقوق مسلم ملی محسوب میشود.
وی افزود: هیچگونه دخالت خارجی در تعیین مسیرها و مقررات این منطقه قابل پذیرش نیست و جمهوری اسلامی در برابر هرگونه فشار یا زیادهخواهی ایستادگی خواهد کرد.
امام جمعه موقت محلات با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری، کشور به همدلی، پرهیز از اختلافات و تقویت پیروی از رهبری نیاز دارد و هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه یا کاهش حضور مردم در صحنه، در راستای اهداف دشمنان تلقی میشود و باید با هوشیاری با آن مقابله کرد.
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