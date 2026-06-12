به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات که در مسجدالقائم(عج) برگزار شد، اظهار کرد: انسان برای عبور از سختی‌ها و فتنه‌های دنیا نیازمند تقوا، ایمان، توکل، عقل، علم و صبر است و این عوامل مسیر سعادت و رستگاری را برای او هموار می‌کنند.

امام جمعه محلات با اشاره به فرارسیدن ماه محرم بیان کرد: امام خمینی(ره) فرمودند «این محرم را نگه دارید، ما هرچه داریم از این محرم است» و بر همین اساس حفظ و پاسداشت شعائر حسینی وظیفه‌ای همگانی است.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: هدف اصلی برگزاری مراسم محرم، احیای فرهنگ عاشورا از طریق برپایی مجالس عزاداری، روضه‌خوانی و نوحه‌سرایی است که موجب تقویت محبت اهل‌بیت(ع) در دل‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: در کنار تقویت پیوند عاطفی با اهل‌بیت(ع)، باید معرفت دینی و شناخت نسبت به اهداف و پیام‌های قیام امام حسین(ع) نیز افزایش یابد.

امام جمعه محلات با تأکید بر اهمیت منبر و سخنرانی‌های مذهبی در ایام محرم گفت: نباید از مجالس معرفتی و آموزشی غافل شد، زیرا افزایش شناخت نسبت به دین و آموزه‌های اسلامی از مهم‌ترین ثمرات ماه محرم است.

حجت الاسلام ربانی همچنین بر حفظ حرمت مجالس عزاداری تأکید کرد و افزود: همه افراد، چه آنان که اعتقاد و باور بیشتری به مراسم محرم دارند و چه دیگران، باید حرمت مجالس و شعائر حسینی را حفظ کنند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر گفت: محرم امسال اهمیت ویژه‌ای دارد و در کنار برگزاری مراسم عزاداری، حفظ حضور و انسجام اجتماعی نیز ضروری است، چرا که دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از هرگونه خلأ و عقب‌نشینی ملت ایران هستند.

امام جمعه محلات با اشاره به سالگرد جنگ ۱۲ روزه و شهادت جمعی از فرماندهان نظامی کشور گفت: دشمنان در آن مقطع نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و نتیجه این تجاوز، افزایش وحدت و همبستگی ملت ایران بود.

حجت الاسلام ربانی بیان کرد: اکنون حفظ اتحاد میان مردم و مسئولان یک ضرورت است و با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، نباید اجازه داد دشمنان از این مسائل برای ایجاد شکاف در جامعه سوءاستفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت جبهه مقاومت افزود: حمایت از محور مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن، بخشی از راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و تضعیف این جبهه‌ها به معنای نزدیک شدن تهدیدها به مرزهای کشور خواهد بود.

امام جمعه محلات تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند خطوط مقدم جبهه مقاومت را تضعیف و از یکدیگر جدا کنند، اما وحدت و هماهنگی میان اعضای این جبهه موجب ناکامی آنان شده است.

حجت الاسلام ربانی با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای تشکیل جهاد سازندگی در سال ۱۳۵۸، منشأ شکل‌گیری روحیه جهادی و خدمت‌رسانی به مناطق محروم و روستایی کشور شد و آثار ارزشمند آن همچنان در عرصه توسعه و آبادانی کشور مشهود است.