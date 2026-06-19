به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای پی پی» (آسوشیتد پرس پاکستان)، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز جمعه در سخنانی ابراز اطمینان کرد که اسلام آباد و تهران پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، وارد دوره جدیدی از رفاه، همکاری اقتصادی و روابط دوجانبه قوی‌ تر خواهند شد.

نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در مجلس ملی کشورش گفت که اسلام آباد به دلیل نقش خود در تسهیل توافق صلح، مقبولیت جهانی به دست آورده است.

وی گفت: پاکستان در سراسر جهان به دلیل کمک به دستیابی به این توافق صلح مورد تقدیر قرار گرفته است. این دستاورد نشان دهنده جایگاه دیپلماتیک رو به رشد کشور است.

شهباز شریف گفت که دیروز، تماس تلفنی از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دریافت کرده است که از پاکستان و مردم آن به خاطر حمایت از تهران در دوران سخت تشکر کرده است.

شریف گفت که از رئیس جمهور ایران برای سفر به پاکستان دعوت کرده و به او گفته است که تمام مردم پس از ورودش به پاکستان از او به گرمی استقبال خواهند کرد.

وی افزود که پزشکیان همچنین از او دعوت کرده است تا در مراسم تشییع پیکر شهید آیت الله علی خامنه ای شرکت کند.

این مقام پاکستانی اعلام کرد که یک هیئت پاکستانی در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید به تهران سفر خواهد کرد.