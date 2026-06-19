حضور مردم در خیابان نشانه عزم ملی برای دفاع از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت، با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت حدود الهی با اشاره به مباحث جلسات گذشته درباره وظایف حاکم اسلامی در جلوگیری از اباحهگری در جامعه، اظهار کرد: تربیت اسلامی و انسانی در صورتی از سوی پدران، مادران و مربیان میتواند به نحو احسن شکل بگیرد که بسترهای لازم فراهم باشد و گناهکاران زمینه را برای اباحهگری فراهم نکنند.
وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) که به امیرالمؤمنین(ع) فرمودند با کسی که عمداً و علناً مرتکب معصیت میشود با چهره درهم کشیده برخورد کنید، افزود: بخش اعظم انزجار و تنفر در آیات و روایات، متوجه انسان گناهکار است؛ چرا که این انسان است که تولید گناه میکند و باعث میشود معصیت در جامعه رخ دهد.
آیتالله فلاحتی با قرائت آیه ۶۸ سوره انعام، تصریح کرد: خدای متعال میفرماید کسانی که درباره آیات ما انکار و عناد میورزند، شما از آنها اعلام بیزاری کنید تا دست بردارند. از همین رو باید از کسی که احکام خدا را زیر پا میگذارد، اعراض کرد.
آیتالله فلاحتی با اشاره به تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا، اظهار داشت: بنده نه ابراز خوشحالی میکنم و نه ابراز بدبینی، اما نکاتی در این زمینه قابل تأمل است.
وی با اشاره به یکی از بندهای این تفاهمنامه مبنی بر خودداری رژیم صهیونیستی از بمباران مردم لبنان، گفت: از روزی که این مسئله مطرح شد، روز و شب آرامشی برای مردم لبنان حاصل نشده و همچنان شاهد جنایات رژیم صهیونیستی هستیم. همچنین رژیم صهیونیستی اعلام کرده هر وقت اراده کند به سمت ایران بمب پرتاب خواهد کرد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: رهبری فرمودند که درباره تفاهمنامه نظر دیگری دارند. چطور شد نظر رهبری در این تفاهمنامه مطرح نشد؟ در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، اگر ما و شما نظر مخالفی هم داشته باشیم، فصلالخطاب حرف رهبری است.
تأکید بر شروط رهبری و لزوم عمل آمریکا
آیتالله فلاحتی با اشاره به پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، بندهای مهم این پیام را برشمرد و گفت: رهبری فرمودند که آمریکا از روی استیصال به دنبال تفاهم است و این نشانه ضعف و ذلت آنان است. همچنین مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.
امام جمعه رشت ادامه داد: رئیس جمهور تعهد کرده است که حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حفظ شود و از حزبالله، انصارالله، حشد شعبی و حماس حمایت کنیم. ملت ایران این ملتها را برادر خود میداند و باید از آنان دفاع کند.
قدرت نظامی ایران و هشدار به رژیم صهیونیستی
وی با اشاره به قدرت روزافزون نیروهای مسلح ایران، تأکید کرد: رژیم غاصب صهیونیستی بداند که اگر بعد از عدم حمایت آمریکا، دست از پا خطا کند، کل تلآویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد. ما از ۳۰ درصد توان نظامی خود استفاده کردهایم و نیروهای مسلح ما اعم از سپاه و ارتش، از همه زمانهای گذشته انقلاب قویتر شدهاند.
آیتالله فلاحتی در پایان تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ روز است که مردم در خیابانها حضور دارند و شعار میدهند. این حضور نشاندهنده عزم و اراده ملت برای دفاع از انقلاب و نظام است. همه باید مراقب باشند و مطالبات خود را با بصیرت دنبال کنند.
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