به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی، با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای معلمان و کارکنان نظام تعلیم و تربیت در سراسر کشور اظهار کرد: به دلیل بروز برخی مشکلات فنی در بانک ملی، همکاران این بانک در حال رفع موانع موجود هستند و اقدامات لازم برای بازگشت شرایط به وضعیت عادی در حال انجام است.
وی افزود: آموزشوپرورش حدود دو سال پیش، با پیشبینی چنین شرایطی، بانک صادرات را بهعنوان بانک_پشتیبان در قالب طرح سپاس کارت معلم در نظر گرفته و برای تمامی فرهنگیان فرآیند افتتاح حساب را انجام داده بود. با این حال، بانک صادرات نیز در روزهای اخیر با برخی مشکلات مواجه شده که خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته، روند رفع این مسائل در هر دو بانک در حال انجام است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: «فرهنگیان عزیز هیچگونه نگرانی درباره پرداخت حقوق خردادماه نداشته باشند؛ چرا که در هر شرایطی، حقوق این ماه بهموقع پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت نیاز و برای تسهیل فرآیند واریز حقوق، امکان معرفی حساب در بانک دیگری نیز وجود دارد که در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، اطلاعرسانی لازم به فرهنگیان انجام خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به پیگیریهای وزیر آموزشوپرورش و هماهنگیهای انجامشده با شبکه بانکی کشور، ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شده و حقوق فرهنگیان طبق روال و در موعد مقرر پرداخت شود.
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