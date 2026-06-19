ایران در صورت بدعهدی آمریکا پایبند به تعهدات یک طرفه نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و همچنین با اشاره گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مخلان امنیت اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و همچنین مجرمان قابلتقدیر است.
جمهوری اسلامی ایران در موضع برتر است
وی با اشاره به اینکه مطالبه مردم برخورد قاطع با فساد در حوزههای مختلف است، عنوان کرد: برخوردها باید بهگونهای باشد که بازدارندگی داشته باشند و دوباره زمینه تکرار جرائم فراهم نشود.
امامجمعه موقت خرمآباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم برخورد با اخلالگران اقتصادی، افزود: این امر مطالبه عمومی است و باید با جدیت ادامه یابد.
حجتالاسلام شمسی فر اقدامات دستگاه قضایی در حوزههای پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی، این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و از تلاش مسئولان قضایی قدردانی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تفاهمنامه و مذاکرات بین ایران و آمریکا، گفت: رهبر معظم انقلاب مسیر و چارچوب دراینرابطه را بهصورت روشنبیان کردند، مسئولان نیز باانگیزه دلسوزانه و در چارچوب منافع ملت وارد این عرصه شدهاند.
امامجمعه موقت خرمآباد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در این مقطع و با اتکا به قدرت ملی و ظرفیتهای داخلی در موضوع برتر قرار دارد، تصریح کرد: درگذشته آمریکا در تلاش بود که موضع برتری وارد مذاکرات شود، این در حالیست که امروز به دلیل مواجهه باقدرت و اقتدار ملت ایران و نیروهای مسلح ناچار به پذیرش شرایط جدید ایران شد.
ایران در صورت هر گونه بدعهدی آمریکا پایبند به تعهدات یک طرف نخواهد شد
حجتالاسلام شمسی فر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با نگاه مبتنی بر بیاعتمادی کامل نسبت بهطرف مقابل وارد هر گونه گفتوگو و مذاکره شده است، گفت: تکیه اصلی ایران بر توان داخلی است، مسئولان کشور نیز بر حفظ حقوق ملت ایران و همچنین حمایت از جبهه مقاومت تأکید دارد و شروط مشخص شده باید به طول کامل محقق شود.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت هر گونه بدعهدی طرف مقابل بههیچعنوان پایبند به تعهدات یکطرفه نخواهد بود، افزود: هر گونه نقض عهد در طرف مقابل با پاسخ قاطع و متناسب ایران مواجه خواهد شد.
امامجمعه موقت خرمآباد در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام محرم، گفت: مکتب عاشورا مدرسه ایثار، شهادت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم است.
حجتالاسلام شمسی فر، افزود: پیروان مکتب امام حسین (ع) نیز از هرگز در برابر ظلم و استکبار تسلیم نخواهند شد.
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