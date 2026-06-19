به گزارش خبرنگار مهر، سجاد یزدانی ظهر جمعه در نشست هماهنگی بازرسان و معاونان خدمات شهری مناطق هشتگانه، بر آمادگی کامل مجموعه خدمات شهری برای ارائه خدمات مطلوب در ایام سوگواری ماه محرم تأکید کرد.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری، هیئتهای مذهبی و اجتماعات شبانه، اکیپهای خدمات شهری به صورت ویژه و در سه شیفت کاری در سطح شهر فعالیت خواهند داشت تا نظافت معابر، محدوده هیئتها و جمعآوری پسماندها به شکل مستمر انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت آمادهسازی زیرساختهای خدماتی برای زائران و مسافران افزود: ساماندهی ورودیهای شهر، مساجد و سرویسهای بهداشتی در مسیر تردد زائران در دستور کار قرار گرفته و مناطق مختلف شهرداری موظف به اجرای دقیق این برنامهها هستند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه همچنین آمادهسازی کمربندیهای غربی و شرقی شهر را از اولویتهای مهم این حوزه برشمرد و خواستار تسریع در رفع نواقص و بهبود وضعیت این مسیرها شد.
یزدانی با تأکید بر تشدید نظارتهای میدانی خاطرنشان کرد: بازرسان خدمات شهری به صورت شبانهروزی وضعیت نظافت، خدماترسانی و رسیدگی به مطالبات شهروندان را رصد کرده و گزارشهای لازم را ارائه خواهند کرد.
وی جمعآوری فوری نخالههای ساختمانی در سطح شهر و حاشیه جادههای ورودی را از دیگر برنامههای مهم شهرداری عنوان کرد و گفت: پاکسازی این نقاط نقش مؤثری در ارتقای سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران خواهد داشت.
در پایان این نشست، بازرسان و معاونان خدمات شهری مناطق هشتگانه آخرین وضعیت حوزههای تحت مدیریت خود را تشریح کرده و پیشنهادهایی برای بهبود روند خدماترسانی در سطح شهر ارائه کردند.
کرمانشاه - معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از آمادهباش کامل نیروهای خدماتی در ایام محرم خبر داد و گفت: نظافت شهری و ساماندهی ورودیهای شهر بهصورت ویژه انجام میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد یزدانی ظهر جمعه در نشست هماهنگی بازرسان و معاونان خدمات شهری مناطق هشتگانه، بر آمادگی کامل مجموعه خدمات شهری برای ارائه خدمات مطلوب در ایام سوگواری ماه محرم تأکید کرد.
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