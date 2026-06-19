به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، به مناسبت‌های ملی و مذهبی پیش‌رو اشاره کرد و بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان و تقویت حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی تأکید نمود.

امام جمعه زابل با گرامیداشت یاد شهدای حرم رضوی در حادثه ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، این جنایت را نمونه‌ای از دشمنی ایادی آمریکا با ملت ایران دانست و یاد و نام شهدا را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران اظهار داشت: این شهید والامقام نمونه‌ای از نخبگان متعهد بود که همه ظرفیت‌های علمی و مادی خود را برای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب به کار گرفت.

حجت الاسلام پوراندخت در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه و سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، از خدمات فعالان این عرصه‌ها تقدیر کرد و بر ضرورت برخورد قاطع با مفسدان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی تأکید نمود.

وی با تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، به تحلیل پیام رهبر معظم انقلاب درباره توافق اخیر پرداخت و گفت: بر اساس رهنمودهای رهبری، اصل بر بی‌اعتمادی به آمریکا است و تجربه‌های گذشته نیز نشان داده این کشور سابقه بدعهدی دارد.

امام جمعه زابل تأکید کرد: آمریکا به دنبال تحمیل خواسته‌های خود است و باید میان «اجازه» و «رضایت» در تصمیمات کلان تفاوت قائل شد.

وی افزود: مسئولیت اجرای توافق بر عهده دولت و تیم مذاکره‌کننده است و در صورت بدعهدی طرف مقابل باید پاسخگوی ملت باشند.

حجت الاسلام پوراندخت با هشدار نسبت به فریب لبخندهای دشمن تصریح کرد: آمریکا حتی در شرایط مذاکره نیز رویکردی خصمانه دارد و تنها راه مقابله با آن، مقاومت و ایستادگی است.

وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی گفت: تناقض در رفتار و گفتار آنان نشان‌دهنده روحیه استکباری است و این امر ضرورت هوشیاری بیشتر را نشان می‌دهد.

امام جمعه زابل ادامه داد: پذیرش توافق اخیر نتیجه اقتدار و ایستادگی ملت ایران است و این اقتدار حاصل رهبری حکیمانه و خون شهداست.

مطالبه‌گری مردم نقش مهمی در حفظ مسیر صحیح کشور دارد

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه اظهار داشت: مشارکت و مطالبه‌گری مردم نقش مهمی در حفظ مسیر صحیح کشور دارد و نباید پس از توافقات، این حضور کمرنگ شود.

حجت‌الاسلام پوراندخت از حضور پرشور مردم سیستان در اجتماعات اخیر قدردانی کرد و آن را نشانه بصیرت و غیرت دینی آنان دانست.

وی در ادامه به مشکلات حوزه حمل‌ونقل شهری اشاره کرد و گفت: وضعیت تاکسیرانی نیازمند ساماندهی جدی است و باید نظارت بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل تقویت شود.

امام جمعه زابل همچنین خواستار تعیین نرخ‌های مشخص و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها شد و تأکید کرد: رسیدگی به این مسائل از حقوق عمومی و حق‌الناس است.

وی با اشاره به مشکل صف‌های طولانی سوخت افزود: لازم است مسئولان برای بهبود وضعیت جایگاه‌های بنزین و توسعه زیرساخت‌های CNG اقدامات جدی انجام دهند.

حجت الاسلام پوراندخت در پایان با اشاره به ایام عزاداری محرم تأکید کرد: برگزاری مراسم نباید موجب تضییع حقوق مردم، ایجاد مزاحمت یا اختلال در نظم شهری شود.

وی افزود: استفاده نامتعارف از بلندگوها و ایجاد آلودگی صوتی باید مدیریت شود و عزاداری‌ها باید در چارچوب عرف و احترام به حقوق عمومی انجام گیرد.

امام جمعه زابل همچنین بر اهمیت اقامه نماز اول وقت در مراسم عزاداری تأکید کرد و آن را از پیام‌های مهم نهضت عاشورا دانست.