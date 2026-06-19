به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی ظهر جمعه در خطبه دوم نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه الهی را روح حاکم بر نهضت عاشورا و فلسفه اصلی قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توصیف کرد.

وی با اشاره به وصیت‌نامه تاریخی امام حسین (ع) هنگام خروج از مدینه گفت: ایشان به صراحت اعلام کردند که برای فساد، ظلم یا قدرت‌طلبی قیام نکرده‌اند، بلکه هدف اصلی احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت پیامبر (ص) بوده است.

امام جمعه اشکذر گفت: جامعه اسلامی ۵۰ سال پس از رحلت پیامبر چنان دچار انحراف شد که ارزش‌های الهی به فراموشی سپرده شد و منکرها در لباس معروف عرضه شدند؛ در چنین شرایطی امام حسین (ع) برای مقابله با جریان انحرافی ایستادگی کرد.

صانعی، ریشه انحرافات منجر به حادثه عاشورا را در فاصله گرفتن جامعه از مسیر ولایت، فراموشی غدیر و کنار گذاشتن اهل‌بیت (ع) دانست و تصریح کرد: زمانی که افراد فاقد صلاحیت در جایگاه رهبری قرار گرفتند، ارزش‌های اصیل اسلامی قربانی منافع سیاسی شد.

وی با تطبیق این واقعیت تاریخی بر شرایط امروز جهان، هجمه‌های فرهنگی، فساد اخلاقی و تلاش برای تضعیف بنیان خانواده را مصادیق جنگ نرم دشمن علیه نسل جوان خواند.

امام جمعه اشکذر با استناد به فرمایش امام باقر (ع)، امر به معروف را فریضه‌ای دانست که بقای سایر واجبات به آن وابسته است و افزود: اجرای این فریضه نیازمند دانش، مهارت و شناخت زمان است و فعالان فرهنگی باید با زبان نسل جوان، پیام دین را تبیین کنند.

حجت‌الاسلام صانعی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به تبیین پیام اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون تفاهم صورت گرفته میان ایران و آمریکا پرداخت و آن را دارای ابعاد راهبردی و اجتماعی مهم دانست.

وی با اشاره به تأکید رهبری بر تلاش مسئولان برای حفظ حقوق ملت، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با تعابیر ارزشمندی از ملت ایران یاد کردند و این نشان‌دهنده اعتماد به مردم و جایگاه محوری آن‌ها در نظارت بر تعهدات طرف مقابل است.

امام جمعه اشکذر بیان کرد: طبق فرمایشات رهبری، مذاکره به معنای پذیرش دیدگاه‌های دشمن نیست و اصول بنیادینی همچون حمایت از جبهه مقاومت، حفظ استقلال کشور و مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا، خطوط قرمزی است که در این تفاهم رعایت شده است.

صانعی، احترام رهبر معظم انقلاب به سازوکارهای قانونی کشور در عین بیان دیدگاه شخصی را درس بزرگی دانست و افزود: این رویکرد نشان داد که ولایت فقیه نه یک ساختار دیکتاتوری، بلکه نهادی عقلانی و هدایتگر است که در بزنگاه‌های حساس، از ایجاد بن‌بست جلوگیری کرده و پشتیبان منافع ملی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت سیاسی خاطرنشان کرد: ملت ایران ثابت کرده است که در برابر تهدیدها و جنگ‌های ترکیبی دشمن، با تمسک به آرمان‌های امام (ره) و تبعیت از رهبری، مسیر عزت و پیشرفت کشور را با صلابت ادامه خواهد داد.