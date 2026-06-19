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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

دستجردی:مکتب عاشورا درس بصیرت و ولایت‌مداری را به جامعه می‌آموزد

دستجردی:مکتب عاشورا درس بصیرت و ولایت‌مداری را به جامعه می‌آموزد

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: مکتب عاشورا درس بصیرت، ولایت‌مداری و تشخیص صحیح جبهه حق از باطل را به جامعه می‌آموزد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی درخطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد به قیام عاشورا و بصیرت امام حسین (ع) در مواجهه با دشمنان و یزیدیان اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از جنگ شناختی و روانی، در پی پیاده‌سازی نیرنگی جدید علیه کشور است.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب افزود: رهبری هوشمند انقلاب اسلامی با پیام به‌موقع خود، معادلات دشمنان را برهم زدند و موضوع روند تفاهم‌نامه را به‌خوبی تبیین کردند.

وی با اشاره به ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) برهمدلی مردم ایران ومسئولان تاکید داشت گفت: مکتب عاشورا درس بصیرت، ولایت‌مداری و تشخیص صحیح جبهه حق از باطل را به جامعه می‌آموزد ولذا اطاعت از ولی‌فقیه تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و رفتار نیز نمود داشته باشد.

دستجردی با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر و هشدار نسبت به برخی تحلیل‌ها و مواضع انحرافی در فضای عمومی گفت: همان‌گونه که در حادثه کربلا عده‌ای با خطای محاسباتی از مسیر حق فاصله گرفتند، امروز نیز هرگونه فاصله گرفتن از رهنمودهای ولی‌فقیه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6865001

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