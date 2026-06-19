به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی درخطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد به قیام عاشورا و بصیرت امام حسین (ع) در مواجهه با دشمنان و یزیدیان اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از جنگ شناختی و روانی، در پی پیاده‌سازی نیرنگی جدید علیه کشور است.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب افزود: رهبری هوشمند انقلاب اسلامی با پیام به‌موقع خود، معادلات دشمنان را برهم زدند و موضوع روند تفاهم‌نامه را به‌خوبی تبیین کردند.

وی با اشاره به ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) برهمدلی مردم ایران ومسئولان تاکید داشت گفت: مکتب عاشورا درس بصیرت، ولایت‌مداری و تشخیص صحیح جبهه حق از باطل را به جامعه می‌آموزد ولذا اطاعت از ولی‌فقیه تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و رفتار نیز نمود داشته باشد.

دستجردی با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر و هشدار نسبت به برخی تحلیل‌ها و مواضع انحرافی در فضای عمومی گفت: همان‌گونه که در حادثه کربلا عده‌ای با خطای محاسباتی از مسیر حق فاصله گرفتند، امروز نیز هرگونه فاصله گرفتن از رهنمودهای ولی‌فقیه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.