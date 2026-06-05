دستجردی: باید با هوشیاری کامل در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل آباد با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پیام‌های رهبر انقلاب، خواستار تبیین «خط‌به‌خط» این بیانات در منابر، هیئات مذهبی و برنامه‌های فرهنگی شد.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: لازم است از این پیام مهم درس بگیریم و آن را به‌صورت دقیق و بندبه‌بند مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دشمنان در شرایط کنونی به‌دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدی در میان مردم و مسئولان هستند، افزود: امروز باید با هوشیاری کامل در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاد و اجازه نداد فضای جامعه دچار یأس و تفرقه شود.

دستجردی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و عقب‌نشینی دشمن در برخی عرصه‌ها، تصریح کرد: دشمن هر زمان تحرکی انجام داده، با پاسخ قاطع نیروهای ما مواجه شده است؛ بنابراین نباید به رجزخوانی‌های پوچ آنان توجه کرد.

امام جمعه خلیل آباد ادامه داد: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و لازم است همه در این میدان با قدرت و همدلی حضور داشته باشند.

وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی گفت: بانک‌ها باید قوانین و مبانی خود را اصلاح کنند و از تصدی‌گری فاصله بگیرند؛ چراکه وظیفه اصلی بانک‌ها حمایت از تولید و کمک به رونق اقتصادی است.

دستجردی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره حمایت از تولید افزود: متأسفانه در حال حاضر بانک‌ها به سمت تصدی‌گری رفته‌اند و این مسئله سبب شده بخشی از نقدینگی به سمت خرید طلا و دلار سوق پیدا کند.