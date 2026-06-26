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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

دستجردی: فرامین رهبر انقلاب خط قرمز است

دستجردی: فرامین رهبر انقلاب خط قرمز است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل‌آباد گفت: فرامین رهبر انقلاب خط قرمز است و مذاکره‌کنندگان باید پاسخگوی ملت باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه های این هفته نماز جمعه خلیل آباد با تأکید بر اینکه فرامین رهبر معظم انقلاب خط قرمز نظام است، اظهار کرد: تیم مذاکره‌کننده در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبری فعالیت می‌کند و مسئولان این حوزه باید در برابر رهبر انقلاب و ملت پاسخگو باشند.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر انقلاب همواره بر بهره‌گیری از نظر کارشناسان و خرد جمعی تأکید دارند و تصمیمات کلان کشور نیز بر همین اساس اتخاذ می‌شود. اعزام تیم مذاکره‌کننده در چارچوب سیاست‌های نظام انجام شده و هیچ فرد یا جریانی حق تفسیر شخصی از فرامین و خطوط قرمز رهبری را ندارد.

وی با بیان اینکه دشمن امروز در شرایط استیصال قرار دارد، گفت: مواضع مقتدرانه نیروهای مسلح و هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی است. مذاکره به معنای تسلیم نیست و مسئولان این حوزه باید با هوشیاری عمل کرده و نسبت به عملکرد خود در برابر رهبر انقلاب و مردم پاسخگو باشند.

دستجردی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی، از اقدامات دستگاه قضایی در الکترونیکی کردن خدمات و کاهش بروکراسی اداری تقدیر کرد و همچنین از دادستان شهرستان به‌دلیل برخورد با اراذل و اوباش قدردانی و روز تجلیل از آزادگان و روز صنعت، معدن و تجارت را گرامی داشت.

کد مطلب 6871318

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