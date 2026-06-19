واکنش عراقچی به رجزخوانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به رجزخوانی وزیر امنیت داخلی اسرائیل، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: این‌ها رجزخوانی یا اظهارنظر یک دیوانه و نسل‌کشِ بی نام و نشان نیست؛ بلکه گفته‌های علنی وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل است.

فرقه مرگِ نسل‌کش که مقر آن در تل‌آویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است. این جریان همه انسان‌ها را تهدید می‌کند و تنها هدفی که دارد، جنگ دائمی و بی‌پایان است.

گفتنی است، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرده است با به کار بردن عبارات بسیار تند و تحریک‌آمیز از جمله «در برابر هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی، باید هزار مادر لبنانی عزادار و گریان شوند.» یا «تمام لبنان باید بسوزد!» از مجازات جمعی و وارد کردن رنج گسترده به غیرنظامیان لبنانی سخن می‌گوید.

وی در این پیام آشکارا ضمن مردود شمردن هرگونه روند دیپلماتیک که منجر به صلح و ثبات در خاورمیانه شود، از اقدامات مبتنی بر کشتار و بی‌پایان حمایت می کند.