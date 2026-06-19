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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

سی‌ان‌ان: آمریکا به ایران اطلاع داده که حملات به لبنان تشدید نخواهد شد

سی‌ان‌ان: آمریکا به ایران اطلاع داده که حملات به لبنان تشدید نخواهد شد

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که آمریکا به ایران اطلاع داده است که حملات اسرائیل به لبنان تشدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از برخی منابع که آنها را آگاه خوانده، مدعی شد: آمریکا به ایران اطلاع داده است که اسرائیل حملات خود را در لبنان تشدید نخواهد کرد.

سی‌ان‌ان به نقل از لین منابع به اصطلاح آگاه افزود: حزب‌الله آتش‌بس را نقض کرد و اسرائیل موافقت کرد که چشم‌پوشی کند، واقعیتی که به ایرانی‌ها منتقل شد.

این منابع مدعی شدند: اکنون نوبت حزب‌الله است که حملات خود را متوقف کند.

گزارش سی ان ان در حالی است که حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آتش‌بس هیچگاه به هیچ توافقی پایبند نبوده و حتی پس از تفاهم اخیر ایران و آمریکا هم به تجاوزات خود ادامه داده است.

کد مطلب 6865025

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      یعنی با حرف ایران و آروم کرده تا کاراشو جلو ببره
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      خوب مردم به خاک وخون می کشن وکشتار، بعد میگن آتش بس.بعد دوباره ،لعنت برآمریکا مارمولک این همدست اسراییل

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