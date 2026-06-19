به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه تلویزیونی سیانان به نقل از برخی منابع که آنها را آگاه خوانده، مدعی شد: آمریکا به ایران اطلاع داده است که اسرائیل حملات خود را در لبنان تشدید نخواهد کرد.
سیانان به نقل از لین منابع به اصطلاح آگاه افزود: حزبالله آتشبس را نقض کرد و اسرائیل موافقت کرد که چشمپوشی کند، واقعیتی که به ایرانیها منتقل شد.
این منابع مدعی شدند: اکنون نوبت حزبالله است که حملات خود را متوقف کند.
گزارش سی ان ان در حالی است که حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آتشبس هیچگاه به هیچ توافقی پایبند نبوده و حتی پس از تفاهم اخیر ایران و آمریکا هم به تجاوزات خود ادامه داده است.
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