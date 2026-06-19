درخواست حماس برای بازنگری در وضعیت اسرای آزادشده فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، جنبش مقاومت اسلامی حماس نسبت به آنچه «وضعیت دشوار انسانی» شماری از اسرای فلسطینی آزادشده و تبعیدشده به برخی کشورهای خارجی توصیف کرد، واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آنان شد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی فلسطین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد تصاویری که اخیراً از وضعیت اسرای آزادشده منتشر شده، نشاندهنده میزان رنج و مشکلاتی است که این افراد پس از آزادی از زندانهای رژیم صهیونیستی با آن روبهرو هستند.
وی تأکید کرد که اسرای فلسطینی نماد مبارزه ملت فلسطین بوده و سالها از عمر خود را در زندانهای رژیم صهیونیستی سپری کردهاند، از این رو رسیدگی به وضعیت آنان باید در اولویت نهادهای فلسطینی قرار گیرد.
سخنگوی حماس همچنین از «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تصمیمات مرتبط با اسرای آزادشده را مورد بازنگری قرار دهد و سیاست کاهش حقوق و مزایای مالی آنان را لغو کند.
این واکنشها پس از انتشار تصاویر و ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی مطرح شد که نشان میداد برخی از اسرای آزادشده فلسطینی در تعدادی از کشورهای عربی با مشکلات معیشتی روبهرو هستند؛ موضوعی که واکنشها و درخواستهایی برای حمایت از آنان در میان افکار عمومی فلسطینی به همراه داشته است.
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