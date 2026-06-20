آکسیوس مدعی سفر احتمالی عراقچی به سوئیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حال برنامه‌ریزی برای سفر به سوئیس است، هرچند این سفر همچنان ممکن است دستخوش تغییر شود.

بر اساس این گزارش، عراقچی در گفتگو با برخی همتایان خود تأکید کرده است که مسئله اجرای آتش‌بس در لبنان برای تهران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به گفته منبع یاد شده ، ایران بر این موضوع تأکید دارد که آتش‌بس در لبنان باید به‌ طور واقعی و عملی وارد مرحله اجرا شود، پیش از آنکه وزیر خارجه ایران راهی سوئیس شود.

در پی تداوم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، سفر هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران که قرار بود برای آغاز دور نخست مذاکرات با امریکا در ژنو سوئیس برگزار شود، به حالت تعلیق درآمد.