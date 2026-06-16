نیمار همچنان دور از تمرینات برزیل/ آماده سازی برای بازی های حذفی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه موندو دیپورتیوو اسپانیا، نیمار جونیور ۳۴ ساله، یکی از ۲۶ بازیکنی است که کارلو آنچلوتی برای حضور در جام جهانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک در ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل انتخاب کرده است. با این حال، او به دلیل مصدومیت نتوانست در دیدار مقابل مراکش به میدان برود و همچنین در بازی برابر هائیتی نیز حضور نخواهد داشت.
رسانههای برزیلی از انجام آزمایشهای پزشکی جدید برای این بازیکن خبر دادهاند و نتایج اولیه مثبت ارزیابی شده اما هنوز زود است که او به تمرینات گروهی بازگردد. برنامه کادر فنی این است که او طی هفته آینده بهصورت انفرادی تمرینات زمینی را آغاز کند تا در ادامه بتواند به تمرینات گروهی اضافه شود و برای مراحل حذفی در اختیار سرمربی قرار گیرد. با توجه به افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی به ۴۸ تیم، احتمال برگزاری یک مرحله حذفی بیشتر وجود دارد و همین موضوع فرصت بیشتری برای بازگشت او فراهم میکند.
در بخش دیگری از گزارش به زندگی شخصی این ستاره برزیلی نیز اشاره شده است؛ جایی که او در شبکههای اجتماعی اعلام کرد در انتظار تولد فرزند جدیدی از همسرش برونا است. این فرزند، سومین فرزند مشترک آنها و پنجمین فرزند نیمار خواهد بود. موضوعی که به گفته نزدیکانش میتواند انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر و کمک به تیم ملی برزیل در مسیر رسیدن به قهرمانی و کسب «ستاره ششم» ایجاد کند.
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