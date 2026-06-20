علی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی پایش‌های میدانی و گشت‌زنی‌های مستمر در سطح منطقه، دو قلاده خرس قهوه‌ای توسط تیم اجرایی مشاهده و از این گونه ارزشمند تصویربرداری شد.

وی افزود: مشاهده این گونه شاخص در رأس زنجیره غذایی، نشان‌دهنده امنیت زیستگاه، پویایی اکوسیستم و غنای تنوع زیستی در منطقه حفاظت‌شده قیصری است.

زاهدی بیان کرد: خرس قهوه‌ای به دلیل نیاز به قلمروهای وسیع و حساسیت بالا نسبت به تخریب زیستگاه، یکی از گونه‌های شاخص برای ارزیابی سلامت اکوسیستم‌های طبیعی محسوب می‌شود و حضور آن در این منطقه، گواهی بر کارکرد مناسب این زیست‌بوم ارزشمند است.

وی در پایان تصریح کرد: منطقه حفاظت‌شده قیصری به دلیل برخورداری از شرایط توپوگرافی مناسب و منابع آبی و غذایی مطلوب، یکی از زیستگاه‌های امن و حیاتی برای بقای حیات‌وحش استان است و پایش‌های شبانه‌روزی جهت صیانت از این سرمایه‌های طبیعی با جدیت تداوم خواهد داشت.