پاراگوئه ۱۰ نفره هم ترکیه را شکست داد/شاگردان مونتلا زود حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال پاراگوئه و ترکیه از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز شنبه در چارچوب رقابت‌های گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو برگزار شد که این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر پاراگوئه به پایان رسید.

تک گل این دیدار را ماتیاس گالارزا در دقیقه ۲ به ثمر رساند تا نماینده آمریکای جنوبی خیلی زود جریان بازی را با همین یک گل تعیین کند.

شاگردان وینچنزو مونتلا که در دیدار نخست خود مقابل استرالیا با وجود خلق چندین فرصت گلزنی شکست خورده بودند، شروعی کابوس‌وار در این مسابقه داشتند. تنها دو دقیقه از بازی گذشته بود که گالارزا با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه ترکیه را باز کرد و پاراگوئه را پیش انداخت.

پس از این گل، ترکیه مالکیت توپ و میدان را در اختیار گرفت و بارها برای رسیدن به گل تساوی تلاش کرد اما دفاع منسجم و دو لایه پاراگوئه اجازه خودنمایی به مهاجمان این تیم نداد. هافبک‌های پاراگوئه نیز با بازی فیزیکی و درگیری‌های متعدد در میانه میدان، ریتم بازی ترکیه را بر هم زدند.

در دقایق پایانی نیمه نخست، تنش میان بازیکنان دو تیم افزایش یافت. در دقیقه ۱+۴۵ میگل آلمیرون، ستاره پاراگوئه، پس از درگیری لفظی با یکی از بازیکنان ترکیه با دخالت VAR از سوی ایوان بارتون داور مسابقه با کارت قرمز مستقیم جریمه شد تا پاراگوئه نیمه دوم را ۱۰ نفره آغاز کند.

ترکیه در نیمه دوم با استفاده از برتری عددی، فشار خود را افزایش داد. مونتلا برای تهاجمی‌تر کردن تیمش، ییلماز، اوزون و دنیز گول را به زمین فرستاد و سیستم بازی را با ارسال پاس‌های مستقیم و استفاده از سرعت مهاجمان تغییر داد.

با این حال، پاراگوئه با وجود یک بازیکن کمتر، نمایش دفاعی کم‌نقصی ارائه داد و ضمن بستن فضاها، روی ضدحملات نیز نیم‌نگاهی به تهدید دروازه حریف داشت.

ترکیه در دقایق پایانی چند فرصت مناسب برای گلزنی به دست آورد که بهترین آن در دقیقه ۸۹ نصیب دنیز گول شد. او پس از دفع شوت ایلهان توسط دروازه‌بان پاراگوئه، روی توپ برگشتی صاحب موقعیت شد اما نتوانست قفل دروازه حریف را باز کند. دمیرال نیز در اخرین ثانیه های مسابقه با ضربه سر خطر جدی روی دروازه پاراگوئه ایجاد کرد اما این توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

در نهایت تلاش‌های شاگردان مونتلا بی‌ثمر ماند تا ترکیه دومین شکست متوالی خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ تجربه کند و در آستانه حذف از رقابت‌ها قرار بگیرد. پاراگوئه نیز با کسب سه امتیاز ارزشمند، امیدهای خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه داشت و حالا چشم به دیدار سوم مرحله گروهی دوخته است.