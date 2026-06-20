به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال هلند و سوئد در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه F شامگاه شنبه ۳۰ خرداد و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه هیوستون و با قضاوت مایکل اولیور رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود هلند خاتمه یافت.

هلندی‌ها بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۲ ارسال دانیل مالن به تیجانی ریندرز در محوطه جریمه سوئد با اختلافی اندک از مقابل این بازیکن عبور کرد تا نخستین موقعیت جدی مسابقه شکل بگیرد.

گل زودهنگام برای لاله‌های نارنجی

در دقیقه ۵ هلند به گل نخست دست یافت. حرکت تیمی شاگردان کومان با همکاری برایان بروبی، تیجانی ریندرز و کودی خاکپو همراه شد و در نهایت ارسال دقیق خاکپو از سمت چپ با ضربه تمام‌کننده بروبی از فاصله نزدیک وارد دروازه سوئد شد.

سوئدی‌ها پس از دریافت گل تلاش کردند پاسخ سریعی بدهند اما در دقیقه ۷ ضربه ویکتور گیوکرس با واکنش مناسب بارت فربروخن، دروازه‌بان هلند، مهار شد.

در ادامه هلند همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۱ ارسال دانیل مالن روی سر کودی خاکپو فرود آمد اما ضربه این بازیکن راهی دستان کریستوفر نوردفلدت شد. یک دقیقه بعد نیز هلندی‌ها از روی ضربه کرنر خطرساز شدند اما مدافعان سوئد موفق به دفع توپ شدند.

بروبی بریس کرد

فشار نارنجی‌ها سرانجام در دقیقه ۱۷ بار دیگر نتیجه داد. دنزل دامفریس از جناح راست توپ را به مقابل دروازه ارسال کرد و برایان بروبی با ضربه‌ای دقیق گل دوم خود و تیمش را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

پس از این گل، بازی برای دقایقی متعادل‌تر دنبال شد و در دقیقه ۲۳ داور مسابقه به دلیل گرمای هوا اعلام وقفه کوتاه برای نوشیدن آب کرد تا گراهام پاتر، سرمربی سوئد، فرصت بازسازی تاکتیکی تیمش را داشته باشد.

سوئد بعد از این وقفه عملکرد بهتری از خود نشان داد و در دقیقه ۲۸ روی یک پرتاب اوت بلند تا آستانه ایجاد موقعیت پیش رفت اما ضربه جسپر کارلستروم پس از برخورد به مدافعان هلند راهی بیرون زمین شد.

در دقیقه ۲۹ نیز بهترین فرصت سوئد برای کاهش اختلاف از دست رفت. یاسین ایاری روی ارسال دقیق ویکتور گیوکرس در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفت اما نتوانست توپ را به خوبی کنترل کند تا این فرصت طلایی از دست برود.

در دقیقه ۳۳ نیز آمار جالبی به ثبت رسید؛ برایان بروبی با دو گل خود یکی از سریع‌ترین دبل‌های تاریخ هلند در جام جهانی را به نام خود ثبت کرد تا نقش اصلی را در برتری دو بر صفر تیمش برابر سوئد ایفا کند.

در دقیقه ۳۸ میکی فن‌دِ فن با یک حرکت سرعتی از سمت چپ زمین پیشروی کرد و مدافعان سوئد را تحت فشار قرار داد، اما ارسال نهایی او دقت لازم را نداشت و مدافعان این تیم توپ را دور کردند. در ادامه این حمله، توپ بار دیگر به بازیکنان هلند رسید اما ضربه زمینی کودی خاکپو از پشت محوطه جریمه در اختیار کریستوفر نوردفلدت، دروازه‌بان سوئد، قرار گرفت.

دو دقیقه بعد، اشتباه بازیکنان سوئد در نزدیکی محوطه جریمه این تیم فرصتی مناسب را در اختیار دانیل مالن قرار داد. او پس از تصاحب توپ در موقعیتی مناسب قرار گرفت اما ضربه کم‌جانش از زاویه بسته با فاصله از کنار دروازه عبور کرد؛ این در حالی بود که برایان بروبی در تیر دوم انتظار دریافت پاس و تکمیل هت‌تریک خود را می‌کشید.

سوئدی‌ها در دقیقه ۴۱ یکی از معدود حملات خطرناک خود را ترتیب دادند. یاسین ایاری پس از یک حرکت ترکیبی صاحب موقعیت شوتزنی در پشت محوطه جریمه شد اما ضربه قدرتمند او با اختلاف از بالای دروازه هلند به بیرون رفت تا اختلاف دو گل همچنان حفظ شود.

آفساید مانع گلزنی سوئد شد

در دقیقه ۴۵ سوئد موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند، اما این گل مورد تأیید قرار نگرفت. ارسال تند و تیز نیگرن از جناح چپ با ضربه سر گوستاف لاگربیِلکه همراه شد و توپ پس از عبور از بارت فربروخن وارد دروازه هلند شد، اما کمک‌داور بلافاصله پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد.

تصاویر تلویزیونی نشان دادند که فاصله مهاجم سوئد با آخرین مدافع هلند بسیار ناچیز بوده و این گل تنها با اختلاف چند سانتی‌متر مردود اعلام شده است؛ گلی که می‌توانست شرایط مسابقه را پیش از پایان نیمه نخست برای سوئدی‌ها امیدوارکننده‌تر کند.

در دیگر بازی این گروه تیم های ملی فوتبال تونس و ژاپن صبح فردا یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.