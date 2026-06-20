به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، از قطع برق ۳۰ اداره دولتی و دستگاه اجرایی پرمصرف در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

بر اساس اعلام این شرکت، با آغاز دوره اوج مصرف برق و در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران و ضوابط اجرایی پاسخگویی بار در تابستان، پس از ارسال هشدار و اخطارهای لازم به دستگاه‌های اجرایی، برق ۳۰ اداره متخلف به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف قطع شد.

در این گزارش آمده است: تمامی مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند در ساعات اداری از ساعت ۷ تا ۱۳، حداکثر ۷۰ درصد بار پایه مشابه سال ۱۴۰۴ را مصرف کنند و پس از پایان ساعت اداری نیز مصرف برق خود را به ۳۰ درصد بار پایه همان روز کاهش دهند.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: پس از ابلاغ این الزامات به حدود سه هزار و ۸۰۰ اداره تحت پوشش، برق ۳۰ اداره که نسبت به اخطارهای صادرشده بی‌توجه بودند، قطع شد.

در ادامه این اطلاعیه با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای آینده، از مشترکان اداری خواسته شده است با استفاده از راهکارهای مدیریت مصرف و بهره‌گیری از مولدهای اضطراری، نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کنند.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همچنین تأکید کرد: با توجه به پایش هوشمند مصرف برق ادارات، در صورت بی‌توجهی به ضوابط و الزامات قانونی، برق دستگاه‌های متخلف به‌صورت سیستمی قطع خواهد شد.

این شرکت از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت الگوی مصرف، در تأمین برق پایدار و عبور از دوره اوج مصرف تابستان همکاری کنند.