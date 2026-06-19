به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه نژاد صبح جمعه از پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان برای امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه خبر داد و نسبت به متلاطم شدن دریا در ساعات بعدازظهر هشدار داد.

وی با بیان اینکه آسمان استان صاف تا کمی ابری و همراه با غبار محلی در سواحل و جزایر خواهد بود، اظهار داشت: در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان با احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای خواهیم بود. به همین دلیل توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و تردد در حاشیه رودخانه‌های فصلی به ویژه در شهرستان بشاگرد خودداری شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی هرمزگان در تشریح وضعیت دریایی افزود: در ساعات بعدازظهر امروز با افزایش سرعت وزش بادهای جنوب غربی، تنگه هرمز متلاطم خواهد شد و این ناپایداری با تداوم وزش باد تا روز فردا (۳۰ خرداد) در تنگه هرمز و خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود. از این رو به شناورهای سبک، صیادی و تفریحی توصیه می‌شود از تردد در این ساعات خودداری کنند.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: روز دوشنبه (یکم تیرماه) با تغییر جهت باد به سمت جنوب شرقی، مناطق دریایی استان به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز دچار ناپایداری و تلاطم خواهد شد و این وضعیت تا روز سه شنبه (دوم تیرماه) نیز تداوم خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از امروز تا اوایل هفته آینده، شاهد افزایش نسبی دمای بیشینه در سطح استان هرمزگان خواهیم بود.