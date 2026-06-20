جهانی شدن بانوان کاراته با صعود به فینال کومیته تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با برگزاری مسابقات کومیته تیمی بانوان آغاز شد که تیم کشورمان در نخستین دیدار خود ۲ بر یک از سد چین تایپه گذشت. سارا بهمن یار نتیجه را به رقیب واگذار کرد، فاطمه زهرا سعیدآبادی و مبینا حیدری هم رقبای خود را شکست دادند.

بانوان کشورمان در دومین مبارزه خود ۲ بر صفر ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شدند. مبینا حیدری و فاطمه زهرا سعید آبادی رقبای ازبک خود را در این مبارزه شکست دادند.

تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی به دیدار ویتنام رفت و با کسب پیروزی ۲ بر صفر در این دیدار ضمن رسیدن به دیدار نهایی، سهمیه حضور در جام جهانی را نیز کسب کرد. حنانه صالحی و زهرا سعید آبادی دختران پیروز ایران در این دیدار بودند.

بانوان کشورمان برای کسب مدال طلا فردا یکشنبه به مصاف ژاپن خواهند رفت.