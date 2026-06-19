اعتراض کادر فنی و بازگشت حسینی به جدول مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، در مبارزات وزن ۶۰- کیلوگرم سید امیر حسینی دور نخست ۵ بر صفر گئونهو» پارک از کره جنوبی را شکست داد و سپس ۳ بر یک مغلوب «هیم چاو» از هنگ کنگ شد. کادر فنی تیم ملی کشورمان به داوری این مبارزه اعتراض کردند، اعتراضی که پس از بررسی مورد قبول قرار گرفت.



با تائید اعتراض، مبارزه حسینی و حریف هنگ کنکی تکرار شد که این بار نماینده کشورمان ۸ بر یک پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت. حسینی در این مرحله به «هاشیموتو» از ژاپن ۷ بر ۲ باخت. این ژاپنی هم دور بعد به قط باخت تا فرصتی که دوباره در اختیار حسینی قرار گرفته بود، از دست رفته و او از جدول مسابقات کنار برود .