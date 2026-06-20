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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

کاراته قهرمانی آسیا - اندونزی

تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران

تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران

تیم ملی کومیته مردان ایران در رقابت های کاراته قهرمانی آسیا فینالیست شد؛ بدین ترتیب تیم کشورمان در انتظار 4 مدال طلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، در در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا و در رقابت های کومیته تیمی گروه مردان، تیم ایران کار خود را با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نپال آغاز کرد. صالح اباذری، اسماعیل معتمدی و مهدی شهگل رقبای خود را شکست داده و بهمن عسگری هم به تساوی دست یافت.

نمایندگان کشورمان در ادامه برابر ویتنام با پیروزی های مهدی عاشوری، مهدی شهگل و علی اصغر آسیابری ۳ بر صفر صاحب برتری شدند.

این تیم در ادامه برابر ژاپن ۳ بر یک به برتری رسید. مهدی عاشوری نتیجه را به رقیب واگذار کرد اما صالح اباذری، اسماعیل معتمدی و علی اصغرآسیابری حریفان خود را شکست دادند تا تیم کشورمان ضمن انتقام شکست دوره قبل راهی دیدار نهایی شود.

اردن، تیمی است که نمایندگان کشورمان برای کسب مدال طلا در مبارزه پایانی به مصاف آن خواهند رفت.

کد مطلب 6865723

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تیم پارا کاراته که قهرمان آسیا بود به مسابقات اعزام نشد و قزاق و عربستان قهرمان شدند واقعا جای تبریک داره به فدراسیون کاراته

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