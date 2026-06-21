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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۷

کاراته قهرمانی آسیا - اندونزی

 بانوان کاراته قهرمان آسیا شدند/باخت دوباره مردان به اردن

 بانوان کاراته قهرمان آسیا شدند/باخت دوباره مردان به اردن

تیم ملی کاراته ایران در رقابت‌های کومیته تیمی بانوان با برتری مقابل ژاپن عنوان قهرمانی آسیا و مدال طلا را کسب کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز پایانی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا تیم بانوان بانوان در مبارزه نهایی با دو پیروزی حنانه صالحی و فاطمه زهرا سعید آبادی برابر ژاپن به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی و مدال طلا را کسب کرد.

این تیم با برتری مقابل چین تایپه، ازبکستان و ویتنام به دیدار نهایی صعود کرده بود.

اما تیم مردان ایران در مبارزه نهایی ۳ بر صفر به اردن باخت و به مدال نقره دست پیدا کرد. این دومین بار متوالی است که تیم ایران در مبارزه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا به اردن بازنده و نقره کسب می کند. صالح اباذری، اسماعیل معتمدی و مهدی عاشوری نتیجه را به رقیب واگذار کردند.

بنابراین تیم کشورمان با سه مدال طلا، محمود و مرتضی نعمتی به همراه تیم کومیته بانوان، نقره کومیته تیمی مردان و ۵ برنز علی زند، فاطمه صادقی، کاتای تیمی بانوان، مهرنگار احمدی و علی اصغر آسیابری به کار خود در این مسابقات پایان داد.

کد مطلب 6866373

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