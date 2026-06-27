به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور موفق تیم ملی کاراته در رقابت های قهرمانی آسیا و بازگشت تیم ملی به تهران، اسامی نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا اعلام خواهد شد.

مهلت اعلام اسامی به کمیته ملی المپیک یکشنبه شب به اتمام می رسد و فدراسیون کاراته قرار است صبح فردا در جلسه ای با حضور برخی اعضای کمیته فنی و مربیان تیم ملی ضمن بررسی عملکرد کاراته کاها در بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا، ۸ کاراته کای اعزامی به ناگویا را انتخاب و معرفی کند.

بر اساس اعلام مسئولان کمیته ملی المپیک کاراته ایران برای حضور در این دوره از بازیها ۸ سهمیه دارد. سه کاراته کا در بخش کومیته و یک کاراته کا در بخش کاتا که با احتساب دو گروه مردان و زمان، تعداد این سهمیه ها به عدد هشت خواهد رسید.

در بخش مردان به نظر می رسد که وضعیت تا حدود زیادی مشخص باشد. مرتضی و محمود نعمتی با عملکرد درخشان در مسابقات قهرمانی آسیا که به کسب دو مدال طلا انجامید و البته علی اصغر آسیابری که به مدال برنز دست پیدا کرد، محتمل ترین گزینه ها برای سفر به ناگویا می باشند. در کاتا هم که علی زند بیشترین بخت را دارد.

در گروه بانوان حضور فاطمه صادقی که هر میدانی را با مدال پشت می گذارد در کاتا تقریبا قطعی است. آتوسا گلشادنژاد هم که در صورت بهبودی مسافر ناگویا خواهد بود. فاطمه زهرا سعیدآبادی در کومیته تیمی عملکرد درخشانی داشت می تواند از گزینه های پگاه زنگنه باشد.

البته این احتمال هم وجود دارد که در جلسه فوق برگزاری چند دیدار انتخابی برای انتخاب بهترین ها جهت اعزام به ناگویا در دستور کار قرار گیرد که نمونه آن شاید دیدار انتخابی در وزن ۸۴+ کیلوگرم بین محمود نعمتی و صالح اباذری باشد.

در صورت اتخاذ تصمیم در این خصوص هم باید این مبارزات انتخابی عصر فردا برگزار شده و نتیجه به کمیته ملی المپیک ارسال شود.