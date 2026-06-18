بهمنیار و دهقان زاده حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی اندونزی در جزیره بالی جریان دارد، بهنام دهقان زاده و سارا بهمنیار از جدول مسابقات حذف شدند.



دهقان زاده در وزن ۵۵- کیلوگرم ابتدا «خالیموا» از ازبکستان را ۵ بر ۴ شکست داد و سپس ۶ بر صفر مقابل «رحمان» از اردن صاحب پبروزی شد. دهقان زاده در نیمه نهایی ۸ بر ۳ نتیجه را به «بیگابیل» از قزاقستان واگذار کرد و در دبدار راده بندی هم ۳ بر ۲ به «ناتهاکریت» از تایلند باخت ‌از رسیدن به مدال بازماند.



در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان ، سارا بهمنیار همان دور نخست ۳ بر یک در پیکار با «گوستی راهادیان» از اندونزی بازنده تاتامی را ترک کرد. با توجه به نرسیدن حریف به فینال، نماینده کشورمان حذف شد.



در مسابقات امروز فاطمه صادقی و علی زند در کاتای انفرادی به مدال برنز دست یافتند.



بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در اندونزی جریان دارد.