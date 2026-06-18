بهمنیار و دهقان زاده حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی اندونزی در جزیره بالی جریان دارد، بهنام دهقان زاده و سارا بهمنیار از جدول مسابقات حذف شدند.
دهقان زاده در وزن ۵۵- کیلوگرم ابتدا «خالیموا» از ازبکستان را ۵ بر ۴ شکست داد و سپس ۶ بر صفر مقابل «رحمان» از اردن صاحب پبروزی شد. دهقان زاده در نیمه نهایی ۸ بر ۳ نتیجه را به «بیگابیل» از قزاقستان واگذار کرد و در دبدار راده بندی هم ۳ بر ۲ به «ناتهاکریت» از تایلند باخت از رسیدن به مدال بازماند.
در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان ، سارا بهمنیار همان دور نخست ۳ بر یک در پیکار با «گوستی راهادیان» از اندونزی بازنده تاتامی را ترک کرد. با توجه به نرسیدن حریف به فینال، نماینده کشورمان حذف شد.
در مسابقات امروز فاطمه صادقی و علی زند در کاتای انفرادی به مدال برنز دست یافتند.
بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در اندونزی جریان دارد.
دو کاراته کای سبک وزن کشورمان با شکست برابر رقبای خود از رسیدن به مدال در مسابقات قهرمانی آسیا بازماندند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی اندونزی در جزیره بالی جریان دارد، بهنام دهقان زاده و سارا بهمنیار از جدول مسابقات حذف شدند.
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