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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

کاراته قهرمانی آسیا - اندونزی

دختران کاتاروی ایران مدال برنز گرفتند/ تیم مردان حذف شد

دختران کاتاروی ایران مدال برنز گرفتند/ تیم مردان حذف شد

تیم کاتا دختران ایران در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال برنز شد اما در همین بخش تیم مردان کشورمان از دستیابی به مدال بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های کاتای تیمی بانوان بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در بالی اندونزی، تیم ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی صاحب مدال برنز شد.

ملی‌پوشان کشورمان در دور نخست با نتیجه ۶ بر یک از سد تیم میزبان یعنی اندونزی گذشتند. آنها در دور دوم نیز با نتیجه ۴ بر ۳ تیم ویتنام را شکست دادند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

تیم ایران در دیدار نیمه‌نهایی برابر ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب این تیم شد تا از حضور در فینال بازبماند. نمایندگان کشورمان در دیدار رده‌بندی تیم هنگ‌کنگ را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دادند و به مدال برنز رسید.

در بخش کاتای تیمی مردان نیز تیم ایران با ترکیب مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۲ برابر چین‌تایپه شکست خورد. با توجه به ناکامی تیم چین‌تایپه در صعود به فینال، فرصت حضور در جدول شانس مجدد برای نمایندگان کشورمان فراهم نشد و تیم ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت.

کد مطلب 6864609

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