دختران کاتاروی ایران مدال برنز گرفتند/ تیم مردان حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های کاتای تیمی بانوان بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در بالی اندونزی، تیم ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی صاحب مدال برنز شد.



ملی‌پوشان کشورمان در دور نخست با نتیجه ۶ بر یک از سد تیم میزبان یعنی اندونزی گذشتند. آنها در دور دوم نیز با نتیجه ۴ بر ۳ تیم ویتنام را شکست دادند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.



تیم ایران در دیدار نیمه‌نهایی برابر ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب این تیم شد تا از حضور در فینال بازبماند. نمایندگان کشورمان در دیدار رده‌بندی تیم هنگ‌کنگ را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دادند و به مدال برنز رسید.



در بخش کاتای تیمی مردان نیز تیم ایران با ترکیب مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۲ برابر چین‌تایپه شکست خورد. با توجه به ناکامی تیم چین‌تایپه در صعود به فینال، فرصت حضور در جدول شانس مجدد برای نمایندگان کشورمان فراهم نشد و تیم ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت.