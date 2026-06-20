اتحادیه اروپا در آستانه اعمال تعرفه بر خودروهای هیبریدی چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روزنامه آلمانی هندلزبلات گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی جزئیات اعمال تعرفه‌های وارداتی بر خودروهای هیبریدی شارژی تولید چین است.

بر اساس این گزارش که به نقل از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و منابع صنعت خودرو منتشر شده، کمیسیون اروپا مقدمات اجرایی این تصمیم را فراهم کرده و پس از کسب موافقت اکثریت کشورهای عضو، تعرفه‌های جدید را اعمال خواهد کرد.

طبق اطلاعات منتشرشده، این تعرفه‌ها خودروسازان چینی از جمله «بی‌وای‌دی»، «چری» و «سایک» را هدف قرار می‌دهد.

رهبران اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه نیز درباره اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای مهار کسری تجاری رو به افزایش این بلوک با چین و همچنین کاهش وابستگی به دومین اقتصاد بزرگ جهان در حوزه عناصر نادر خاکی و سایر مواد اولیه راهبردی گفت‌وگو کردند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر از سال ۲۰۲۴ تعرفه‌هایی را بر خودروهای تمام برقی وارداتی ساخت چین اعمال کرده بود و اکنون در حال بررسی گسترش این سیاست به خودروهای هیبریدی شارژی است.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است تحقیقات آغازشده در سال گذشته نشان می‌دهد صنعت خودروهای برقی چین از یارانه‌های دولتی غیرمنصفانه بهره‌مند شده و این موضوع به تولیدکنندگان اروپایی آسیب اقتصادی وارد کرده است.

در سال‌های اخیر گرایش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه در برخی اقتصادهای بزرگ افزایش یافته است؛ رویکردی که از طریق اعمال تعرفه، محدودیت واردات و سایر مقررات دولتی دنبال می‌شود و در تقابل با اصول تجارت آزاد قرار دارد.